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Dünya Yunan medyası ABDden 3 Adet kullanılmış F-35 savaş uçağı Mart 2021de gelebilir
AVRUPA

Yunan medyası: ABD'den 3 Adet kullanılmış F-35 savaş uçağı Mart 2021'de gelebilir

ABD, F-35'lere talip olan Yunanistan'a olumlu yanıt verdi. Yunan medyası ise ABD’nin Atina'ya Mart 2021’de 3 adet kullanılmış F-35 savaş uçağı göndereceğini iddia etti.

Haber Merkezi DHA
Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı.
Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sergilediği eylemlerle gerilimi artıran Yunanistan'ın Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusundaki resmi talebine ABD yetkilisinden yanıt geldi.

  • ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, "Tedarik için desteğimizin sinyalini verdik ve Yunanistan'ın savunma yeteneklerini artıracak, ABD silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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“F-35’LER ATİNA’YA MART 2021’DE GELECEK”

Öte yandan Türkiye, üretimde ortak olduğu F-35 programından S-400 Hava Savunma sistemi bahane gösterilerek çıkarılıp, parasını ödediği uçakları ABD'den alamazken, Yunan medyası Washington yönetiminin Atina’ya göndermeyi planladığı F-35 için tarih verdi. Yunan medyası, ABD’nin Yunanistan’a Mart 2021’de 3 adet kullanılmış F-35 savaş uçağı göndereceğini iddia etti. Yunan medyası Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’den alınacak söz konusu F-35 savaş uçaklarının “25 Mart Ulusal Bağımsızlık” kutlamaları törenlerinde gösteri geçişi yapması için çalışmaların hızlandırıldığı ileri sürdü.

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TÜRK ŞİRKETLERİ F-35 UÇAĞI İÇİN PARÇA ÜRETİYORDU

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı. Ancak ABD, Türk şirketlerinin belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulunana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin verilmişti.

  • Koronavirüs salgını ile F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı. Türk şirketleri F-35 uçağı için binden fazla parça üretiyordu. Türkiye toplam 100 F-35A tipi savaş uçağı satın almayı taahhüt etmiş ve 6'sının mülkiyetini devralmıştı.

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