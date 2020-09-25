Yunanistan'ın BAE umudu: F-35 satın alırlarsa, ellerindeki F-16'ları bize satarlar

Doğu Akdeniz'deki askeri gerilimde Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri ve siyasi desteğini alan Yunanistan, askeri işbirliğine yeni bir boyut kazandırmak istiyor.
İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra BAE yönetimi, F-35 savaş uçağı satın almak istiyordu. Trump yönetiminin olumlu sinyal vermesi ve İsrail yönetiminin de ikna olması üzerine F-35 satışlarının gerçekleşmesi bekleniyor.
- Yunan basını, F-35 savaş uçağı satın alması halinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki F-16 Block-60 savaş uçaklarını Atina'ya satabileceğini öne sürdü.
MISIR RAFALE JETLERİNDE ÖNCELİK VERECEK İDDİASI
Yunan basını aynı zamanda Mısır'ın Rafale savaş uçaklarındaki sipariş önceliğini Yunanistan'a verebileceğini öne sürdü. Mısır'da Abdulfettah Sisi'nin darbe sonrası yaptığı ilk işlerden biri Rafale jetlerini satın almaktı.
Fransa'nın satılamayan savaş uçağı olarak nitelendirilen 'Rafale jetleri' bugüne kadar sadece 3 ülkeden sipariş alabildi.