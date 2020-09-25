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Dünya Yunanistanın BAE umudu F-35 satın alırlarsa, ellerindeki F-16ları bize satarlar
ORTADOĞU

Yunanistan'ın BAE umudu: F-35 satın alırlarsa, ellerindeki F-16'ları bize satarlar

İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra F-35 savaş uçağı satın almak için Washington'ın kapısını aralayan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'a umut oldu. Doğu Akdeniz'deki hava gücü dengesini kendi lehine değiştirmek isteyen Yunanistan, BAE'nin F-35 savaş uçağı alması halinde elindeki F-16 Block-60 savaş uçaklarını kendisine satabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 savaş uçağı.
F-35 savaş uçağı.

Doğu Akdeniz'deki askeri gerilimde Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri ve siyasi desteğini alan Yunanistan, askeri işbirliğine yeni bir boyut kazandırmak istiyor.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra BAE yönetimi, F-35 savaş uçağı satın almak istiyordu. Trump yönetiminin olumlu sinyal vermesi ve İsrail yönetiminin de ikna olması üzerine F-35 satışlarının gerçekleşmesi bekleniyor.

  • Yunan basını, F-35 savaş uçağı satın alması halinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki F-16 Block-60 savaş uçaklarını Atina'ya satabileceğini öne sürdü.

MISIR RAFALE JETLERİNDE ÖNCELİK VERECEK İDDİASI

Yunan basını aynı zamanda Mısır'ın Rafale savaş uçaklarındaki sipariş önceliğini Yunanistan'a verebileceğini öne sürdü. Mısır'da Abdulfettah Sisi'nin darbe sonrası yaptığı ilk işlerden biri Rafale jetlerini satın almaktı.

Fransa'nın satılamayan savaş uçağı olarak nitelendirilen 'Rafale jetleri' bugüne kadar sadece 3 ülkeden sipariş alabildi.

Yunanistan satın alacağı Rafale savaş uçakları ile Doğu Akdeniz'de hava gücü üstünlüğü sağlayamaz
DÜNYA
Yunanistan satın alacağı Rafale savaş uçakları ile Doğu Akdeniz'de hava gücü üstünlüğü sağlayamaz
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