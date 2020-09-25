Yunanistan'ın BAE umudu: F-35 satın alırlarsa, ellerindeki F-16'ları bize satarlar İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra F-35 savaş uçağı satın almak için Washington'ın kapısını aralayan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'a umut oldu. Doğu Akdeniz'deki hava gücü dengesini kendi lehine değiştirmek isteyen Yunanistan, BAE'nin F-35 savaş uçağı alması halinde elindeki F-16 Block-60 savaş uçaklarını kendisine satabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi 25 Eylül 2020, 09:06 Son Güncelleme: 25 Eylül 2020, 09:10 Yeni Şafak