Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Grebene'de çıkan yangını söndürmek üzere Yanya'dan havalanan helikopter, Aou Baraj Gölü'ne düştü.

İlk bilgilere göre su alımı esnasında denge kaybı oldu, pilotun dengeyi yeniden sağlamak amacıyla suyu boşaltmasına rağmen helikopter düştü.