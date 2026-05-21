Antalya'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

16:14 21/05/2026
21/05/2026
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Murtuna ile Yurtpınar mahalleleri arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sıçramaması için çalışıyor.

Mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor.


