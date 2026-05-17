Muğla'da orman yangını paniği: Kısa sürede kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme ekibi, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve itfaiye araçları sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu alevler 1 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.