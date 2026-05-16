Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Yenimahalle’de bulunan Barış Manço Parkı’nda meydana geldi. Şirket aracı olduğu öğrenilen park halindeki 06 BIU 298 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.