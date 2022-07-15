İSAM’dan ‘İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı’

Prof. Dr. Saffet Köse

Bizim gibi 90’lı yılların araştırmacıları bir çalışmaya niyetlendiklerinde bir kaynağa ulaşmanın ne kadar zor ve yorucu olduğunu bilirler. Her araştırmacı çalışmanın büyüklüğüne göre olumlu olumsuz çok hatıraya sahiptir. Bizim hocalarımızın zorluklarını düşünmek bile yorgunluk veren bir duygu! Yaşadığımız dönemde dijitalleşmenin getirdiği imkanlar sayesinde birçok kaynağa ulaşmak ve ondan yararlanmak kolaylaşmıştır. Bunun en verimli örneklerinden birisi Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesidir. İlahiyat ve sosyal bilimler sahasındaki zengin eserlerden ve modern araştırmalardan oluşan kütüphane TDV İslâm Ansiklopedisi’nin yayımına hazırlık aşamasında yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın ilmi danışmanlığında kurulmuştur. Türkiye Diyanet Vakfı’nın maddi ve manevi destekleri ile haftanın 7 günü, gece saat 23.00’e kadar açık olan kütüphane sayesinde birçok araştırmacı yayınlar yaptı, tezler hazırladı.

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PRATİK BİR ŞEKİLDE ULAŞILIYOR

İSAM Kütüphanesinin önemli hizmetlerinden birisi de İlahiyat alanında çalışan araştırmacıların kolayca ve pratik olarak makalelere ulaşabilmesi için içerik bakımından son derece zengin İlâhiyat Makaleleri Veri Tabanı’nı kullanıma açmasıdır. Bu veri tabanı, İlâhiyat-İslami İlimler fakültelerinin dergilerinin yanı sıra ülkemizde yayımlanan dinî ve ilmî nitelikli periyodiklerdeki makaleler ile Türkiye’de düzenlenmiş sempozyum, kongre, konferans, çalıştay ve seminerlerde sunulmuş olup da yayımlanmış tebliğleri kapsamaktadır. İSAM Kütüphanesi’nin Web Sayfası üzerinden yayın izni alınan 80.000 civarında makale/tebliğin tam metni PDF olarak kullanıcıların istifadesine sunulmuştur. Veri tabanında makalelerin bibliyografik künyeleri de verilmektedir.

ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE ULAŞILABİLİYOR

Diğerlerinden farklı olarak İSAM veri tabanları, konularına göre hazırlanmış olup üyelik, ücret, kullanıcı adı, şifre gibi kısıtlamalar olmaksızın herkesin her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bunun yanında belediye ve valiliklerce yayımlanan bilimsel yayınlar ile e-dergi’lerdeki makalelere ulaşma imkânı vermekte, “son eklenenler” arama seçeneği ile de son bir haftada, son bir ayda veya son bir yılda veri tabanına eklenen makaleleri görebilme seçeneği sunmaktadır.

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Veri tabanlarında makalede aradığını kolayca bulma ve ondan hızlı şekilde yararlanmayı sağlayan basit arama, ayrıntılı arama ve metin içeriğinde arama ve kopyalama özellikleri de bulunmaktadır. Veri tabanlarında özel isimler, kelime veya kelime grupları üzerinden arama yapılabilmekte, kelimelerin geçtiği sayfalar makale künyeleriyle birlikte listelenmekte, listelenen sayfalar tıklandığında ise makaleye ait PDF açılarak kelimeler renklendirilmektedir.

İLK BAKILMASI GEREKEN YER

Bu verimli projenin kazandırdığı imkanlardan dolayı İlahiyat sahasında araştırma yapanların ilk bakmaları gereken yerin Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Kütüphanesi’nin İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı, İslam Ansiklopedisinin ilgili maddeleri ve İSAM Dokümantasyon Merkezi olması gerektiğini düşünüyorum.

Bu vesile ile İSAM ve İslam Ansiklopedisi projelerinde emeği geçen bütün hocalarımıza ve idari personele, onun hamiliğini üstlenmiş bulunan TDV yöneticilerine teşekkür ediyorum.