Prof. Dr. Süleyman Doğan / Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi





“Asım’ın Nesli”ni gerçekleştirmek için 65 yıl önce yola çıkan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 20. Kurultayı’nı 1-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Uşak’ta gerçekleştirdi. Kurultayın bu yıl ki şiarı ise, “Nitelikle Gelecek” olarak belirlendi. Türkiye’nin 81 ilinden ve ilçelerinden binden fazla iştirakçinin katıldığı ÖNDER Kurultayı’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birer konuşma yaptılar. Kurultayın gecesinde ise Ömer Karaoğlu konser verdi.

KÖKÜ MÂZÎDE OLAN ÂTÎYİM

ÖNDER’in kurultayın sonuç bildirisinde yer verdiği maddeler arasında özellikle şu nokta çok önemliydi:

“Yeni dönemde ‘Nitelikli Gelecek’ şiarımız çerçevesinde ve ‘eğitimde zayi edilecek tek bir fert bile yoktur’ ilkesinden hareketle bütün öğrencileri kuşatacak sivil ve gönüllü çalışmalara hız verilmeli; güzel ahlakla donanmış, bilgili ve öncü nesiller yetiştirmek için aşkla ve şevkle çalışılmalıdır. Unutulmamalıdır ki yarının erdemli nesilleri bugünün büyüklerinin heyecan ve gayretinin bir eseri olacaktır.”

Şeyh Edebali’nin “Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez” ve Winston Churchill’in “Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görürsünüz.” şeklindeki sözlerinin geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiye dair ne kadar yerinde ifadeler olduğunu açıkça görüyoruz. Gelecek ile geçmiş arasında iyi köprü kuramazsak nitelikli gelecek ve nitelikli gençlik inşa edemeyiz. Şair Yahya Kemal Beyatlı’nın, “Kökü Mâzîde Olan Âtîyim” sözü de, eskiyle bütün bağları koparıp soysuzlaştırmak demek değil, “yeni”nin, “eski”ye dayanarak, ondan kuvvet alması demektir.

İnsanın hayal edemediği bir şeyi yapması olası değildir. Hareket için gerekli çevreyi oluştururken hayal gücü gereklidir. Şuurlu hayal gücünün geliştirilmediği yerde açık olmayan düşünceler oluşur. Gelecek, süreklidir ve tahmin için birden fazla fırsat sağlar. Gelecek, hem alıcı, hem bilgi verici ve hem de iletişimcidir. Gelecekle ilgili olarak iyimser ve kötümser olarak nitelendirilebilecek iki bakış açısı bulunmaktadır.

EĞİTİMİN TEMEL SORUNU

Eğitim, gelecek odaklı yeni nesiller yetiştirmede çok önemli bir kurumdur. Gelecek, eğitimin temel sorunu olmalıdır. Eğitimin, daha iyi bir gelecek oluşturmada yönlendirici bir görevi vardır. Eğitim programları yoluyla bu nitelikleri geliştirme fırsatı vardır. Görev eğitimcilere ve dolayısıyla öğretmenlere düşmektedir. Geleceğin dünyası bugünkünden çok farklı olacağından, nitelikli gelecek neslin inşasının programını bugünden yapmak gerekir.

Dünyadaki gelişmeler tüm kurumları değişime zorlamaktadır. Bu nedenle, değişimi kavramak büyük önem taşımaktadır. Değişimi kavraması gereken kurumların başında da eğitim gelmektedir. Çünkü sosyal, kültürel, ekonomik, politik alanlarda meydana gelen gelişmelere en duyarlı sistem eğitimdir. Yetişmekte olan kuşakların değişimi kavrayabilmeleri ve hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için öncelikle eğitim sistemlerinin sürekli olarak yenilemeleri ve bu yönde geleceği hazırlanması icap eder. Öğretmenler ve yöneticiler, öncelikle değişme kavramının önemini öğrenmeli ve bilgi çağında iletişim ve düşünme becerilerinin programlardaki değerini iyi anlamalıdırlar. Çünkü, geleceğin temelleri; problem çözme, girişim, yaratıcılık, karar verme ve iletişim becerileri gibi nitelikler üzerine kurulmaktadır. Bu niteliklerin geliştirilebilmesi için öğretim etkinliklerinde dün, bugün ve yarının bağdaştırılması büyük önem taşımaktadır. Çocukların geçmişi değerlendirerek bugünü anlaması ve yarına yönelmesi, toplum dinamizminin istenilen biçimde gerçekleşmesini sağlayan öğretmenler ve eğitim sistemidir.

Okullarda gençler, geleceğe olumlu bakabilmeleri için desteklenmeli, geleceği şekillendirmenin kendi ellerinde olduğuna inandırılmalıdır. Eğitim doğası gereği gelecek orijinlidir. Bireylere bu yolla sunulmalıdır. Birey gelecekte gerekli olacak bilgi ve becerileri bugünden öğrenmelidir. Bu yönüyle eğitim geleceğe yatırımdır. Çünkü, bir ülkenin değerleri eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarılır. Değişimin hızını algılayabilmeleri için öğrencilerin gelecekteki olasılıklara karşı duyarlılığı artırılmalıdır. Dolaysıyla onlardaki gelecek algısı zenginleştirilir.

Nitelikli bir gelecek nitelikli bir gençlikle mümkündür. Nitelikli bir gençliğin inşa edilmesi için nitelikli ve idealist eğitimcilerin görev başında olması kaçınılmazdır. Nitelikli bir “Asım’ın Nesli” geleceği için topyekun çalışmamız icap eder vesselam…







