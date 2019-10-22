10 ve üstü işçi çalıştırana düşük faizli kredi

Kamu bankaları emek yoğun olan sektörlere yönelik yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor.

Paket kapsamında 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak.

Düşük faiz ve uzun vadeli kredi uygulaması, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

İSTİHDAM OLUŞTURACAK MODEL

İVME kredi paketi, daha çok yatırım ve stratejik öncelik ve yerelleşme amacını öncelemişti. Yeni hazırlanan paketin istihdamı öncelemesi, dolayısıyla ilave istihdam oluşturmaya bağlı olarak bir model geliştirilmesi bekleniyor. Kredi paketi 10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerine kullandırılacak.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAYACAK

Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak.