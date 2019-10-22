Ekonomi 10 ve üstü işçi çalıştırana düşük faizli kredi
İŞ DÜNYASI

10 ve üstü işçi çalıştırana düşük faizli kredi

Kamu bankaları bazı sektörlere yönelik kredi destek paket hazırlıyor. Destek paketinde 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Başta tekstil, ayakkabıcılık, turizm ve inşaat sektörlerini kapsayacak paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kamu bankaları emek yoğun olan sektörlere yönelik yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor.

Paket kapsamında 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak.

Düşük faiz ve uzun vadeli kredi uygulaması, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

İSTİHDAM OLUŞTURACAK MODEL

İVME kredi paketi, daha çok yatırım ve stratejik öncelik ve yerelleşme amacını öncelemişti. Yeni hazırlanan paketin istihdamı öncelemesi, dolayısıyla ilave istihdam oluşturmaya bağlı olarak bir model geliştirilmesi bekleniyor. Kredi paketi 10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerine kullandırılacak.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAYACAK

Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak.

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