100 bin TL maaşla işe alım yapmak için Türkiye'ye geliyorlar

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor.

Emirates’in pilot ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya’da görüşme günü düzenleyecek.

AİLELER DE DAVET EDİLDİ

Pilot görüşme günü, ilgilenen pilotlara, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates pilotu olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Emirates, tanıtım toplantısına katılmaları mümkün olmayan, ancak Emirates’te bir kariyer yapmak isteyen pilotların, http://www.emiratesgroupcareer... adresinden de çevrim içi başvuru yapmalarını mümkün kılıyor.

PİLOTLARA SUNULAN AVANTAJLAR

Bir Emirates pilotu olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki imkanlardan yararlanabilecekler:

Dubai’de rekabete uygun, vergisiz maaş

Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama (apartman dairesi/ villa) imkânı

Yaşam ve Kaza, Genel Sağlık ve Diş Sağlığı sigortası

4 ila 19 yaş arası çocuklar için, global ilkokul ve ortaokul eğitim ödeneği

42 takvim günü yıllık izin

Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer

Yıllık ikramiye

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Pilot ve geçerli aile bireylerine ‘ücretsiz’ yıllık bilet

Pilot ve geçerli aile bireyleri ve arkadaşları için, imtiyazlı seyahat imkanları

Dubai ve yurtdışında bulunan 600’den fazla perakende noktasında Platinum indirimler

Emirates ayrıca, pilotların kariyerlerini geliştirmek için, şirket içinde birçok fırsat sağlayarak pilotlara, Uçuş Öğretim Görevlisi ve Eğitim Kaptanı gibi alternatif profesyonel roller de sunuyor.

100 BİN TL'YE YAKIN MAAŞ

Şirket pilotlara ödenecek maaşı açıklamadı, ancak geçen yılın verilerine göre B777 ve A380 kaptan pilotlarına geçen yıl konut ödeneği de dahil 58 bin 770 dirhem (16 bin dolar) aylık maaş ödendiğini belirtmişti.

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