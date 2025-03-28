1.000 liralık ikramiye farkı ödemesi başlıyor

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. 24 Mart'ta ödemeleri başlayan emekli ikramiyelerinin 1.000 TL’lik zam farkları, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hesaplara yatırılacak. İkramiye zammından 15,5 milyon hak sahibi yararlanacak. Zammın 2025 bütçesine mali etkisi 28,4 milyar lira olacak. Toplamda ise emeklilere 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara da hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye verilecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alanların ikramiye zammı yüzde 50 olacak.