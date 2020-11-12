Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 20 milyar liralık dev yatırım 30 bin kişiye iş kapısı açılacak
İŞ DÜNYASI

1127 yatırım için teşvik belgesi: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

20 milyar liralık dev yatırım: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre beklemeye alınan yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylülde 1127 yatırım için teşvik belgesi düzenledi. Yaklaşık 20 milyar liraya karşılık gelen yatırımlar kapsamında 30 binden fazla kişiye de iş kapısının açılması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlığın, Eylül 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 1127 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 19 milyar 399 milyon 875 bin 929 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 506 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

332 YATIRIM BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 4 milyar 273 milyon 645 bin 628 lira olan ve 17 bin 105 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 332 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 278 milyon 425 bin 357 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 613 olarak gerçekleşti.

Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatma yetkisi
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatma yetkisi

208 firmaya fahiş fiyat cezası
EKONOMİ
208 firmaya fahiş fiyat cezası

Faiz lobisi bastırıyor
EKONOMİ
Faiz lobisi bastırıyor
Abone Ol Google News
30 bin kişiyeiş kapısı açılacak

30 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​20 milyar liralık dev yatırım için onay çıktı.
Rus müdahalesi engellendi

Rus müdahalesi engellendi

​Dağlık Karabağ'daki anlaşma en iyi şartlarda yapıldı.
Ateşkesi bozan Ermenistan oldu

Ateşkesi bozan Ermenistan oldu

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Bakü'de önemli açıklamalar.
Makas faciası

Makas faciası

​Antalya'da ağaca çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü.
Sessiz sedasız<br>ilçeyi terk ettiler

Sessiz sedasız
ilçeyi terk ettiler

​Anlaşma sonrası Ermenistan ordusundan ilk adım.
Koronada<br>üçüncü dalga

Koronada
üçüncü dalga

​Japonya Tıp Federasyonu açıkladı..

Ülkeden kaçtı mı?

Ülkeden kaçtı mı?

​Tarihi hezimet sonrası ortalıkta görünmüyor.

30 Haziran'a<br>kadar uzatılabilir

30 Haziran'a
kadar uzatılabilir

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Ülkeyi altı<br>hafta kapatalım

Ülkeyi altı
hafta kapatalım

Biden'ın danışmanı açıkladı: ABD 'kovid cehennemi'ne döndü.

Sihirli mermi Bayraktar

Sihirli mermi Bayraktar

ABD'nin Forbes dergisi Bayraktar TB-2'ye övgü yağdırdı.
Faiz lobisi bastırıyor

Faiz lobisi bastırıyor

Ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte yeniden sahneye çıktı.
CHP’ye AYM tokatı

CHP’ye AYM tokatı

15 Temmuz'la ilgili kanunun iptali için başvurmuşlardı.
Karabağ'da 28 <br>yıllık nadas bitiyor

Karabağ'da 28
yıllık nadas bitiyor

İşgalden kurtarılan bölgede tarım arazileri için kollar sıvandı.
KKTC’de kaos yürüyüşü

KKTC’de kaos yürüyüşü

Rum tezlerine destek verenler sokak provokasyonları peşinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.