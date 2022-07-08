Ekonomi Bakan Kirişci açıkladı Ödemeler bugün başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
181 milyon TL’lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "181 milyon 196 bin 661 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, iyi tarım uygulamalarında 70 milyon 762 bin 258 lira, organik tarımda 53 milyon 42 bin 441 lira, kırsal kalkınmada 37 milyon 589 bin 363 lira, yağlı tohumlu bitkilerde 8 milyon 205 bin 99 lira, Ar-Ge'de 6 milyon 769 bin 694 lira ve uzman eller projesinde 4 milyon 827 bin 806 lira olarak belirlendi.

Bakan Yanık: Kurban Bayramı dolayısıyla ödemeleri öne çektik
GÜNDEM
Bakan Yanık: Kurban Bayramı dolayısıyla ödemeleri öne çektik

Rize-Artvin Havalimanı’na ilgi yoğun: Son bir ayda yaklaşık 82 bin yolcuyu ağırladı
GÜNDEM
Rize-Artvin Havalimanı’na ilgi yoğun: Son bir ayda yaklaşık 82 bin yolcuyu ağırladı

Yerli turistlerin akınına uğruyor: Doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı
EKONOMİ
Yerli turistlerin akınına uğruyor: Doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı
Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava
nasıl olacak?

​Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Gün gün paylaşıldı.
Bayram rekoru bekleniyor

Bayram rekoru bekleniyor

​İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 422 uçuş gerçekleşecek.
Abeye suikast

Kampanya konuşması yaparken sırtından vuruldu.

​Maaşlara yansıyacak: Resmi Gazete'de yayınlandı.

​PKK/YPG Türkiye'ye karşı güvenlik desteği bulamadı.

​Binlerce çiftçiye 181 milyon TL'lik destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.