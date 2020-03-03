Ekonomi 2 bin Arap iş insanını Türk firmalarıyla buluşturacak fuar
İŞ DÜNYASI

Türk ve Arap firmaları dev Gıda Fuarı’nda buluşacak

2 bin Arap iş insanını Türk firmalarıyla buluşturacak fuar

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle İstanbul’da 7.cisi gerçekleştirilecek Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı,20 Arap ülkesinden 2 bin iş insanını, Türk firmalarıyla buluşturacak. Fuarla, gıda ve tarım sektöründe dışa bağımlı olan Arap ülkelerinde yüzde 5 olan Türk gıda firmalarının pazar payının, yukarılara çıkartılması hedefleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜRAP desteğiyle İstanbul’da 7.cisi gerçekleştirilecek Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı.
TÜRAP desteğiyle İstanbul’da 7.cisi gerçekleştirilecek Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı.

Fuar, TurabExpo tarafından 1-3 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Yapılacak olan bu fuara 20 Arap ülkesinden, 2 bin iş insanı, 200’den fazla Türk gıda firmasıyla buluşacak. 7’nci Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmini arttıracağını vurgulayan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Arap ülkelerinin gıda ithalatı en az yüzde 80. Türkiye’nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 5 ve biz bu payı fuarlar sayesinde her geçen yıl yukarılara çıkartıyoruz. Arapların Türk ürünlerine olan ilgisi de oldukça fazla. Biz, sektörün en iyilerinin katılması için çok titiz çalışıyoruz. Amacımız kaliteyi sunmak” dedi.

“2 BİN ARAP İŞ ADAMI KATILACAK”

Attar, “Biz Türk- Arap Derneği işbirliği olarak çok büyük bir çalışma yapıyoruz. Arap iş adamlarından çok büyük talep var. Bu yılki fuara, iki bine yakın Arap iş adamı katılacak. Hem gıda ve hem de tarım fuarı bir arada olacak. Bu fuarlarla, hem Türkiye, hem de Arap ülkeleri için ticaret merkezi oluşturuyoruz. İş insanları bir araya gelip yatırım konuşuyorlar, ticaret konuşuyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Ve bu fuarda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Fuar boyunca, Arap iş adamlarıyla, Türk firmaları arasında 40 bine yakın ikili görüşmede sağlanacak” diye konuştu.

“TİCARET HACMİMİZ ARTACAK”

1 Nisan’da kapılarını açacak olan fuarın, 3 Nisan’da sona ereceğini kaydeden Attar, Fuarın Türk ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:“Bu fuardan beklentimiz ciddi oranda ticaret hacmimizi arttırmak, gıda ve tarım alanlarındaki yatırımları genişletmek ve yatırımcıları Türkiye’ye çekmek. Bizim Arap ülkelerindeki sıkıntımız, ticaret hacmimizin düşük olması. Bu açıdan Arap ülkelerindeki temsilcilerimiz ciddi oranda çalışma yapıyorlar. İhtisaslı insanları ve nitelikli tüccarları ülkemize çağırıyoruz. Biz katılımcılara ciddi bir destek veriyoruz. Hukuki açıdan da destekliyoruz. Arap ülkelerinde 40 avukatımız bulunuyor. Çalışmalarımızı güven içerisinde sağlıyoruz. Onlar da bizim kurumumuza güveniyorlar ve geliyorlar. Gıda ve tarım dışında başka organizasyonlar da ilave ediyoruz. Arap ülkelerinde otel ekipmanları ve malzemeleri konusunda ciddi ihtiyaçlar var. Bu ihtiyacı tespit ettiğimiz için bu tüketim malzemelerini, Arap ülkeleri Türkiye’den alabilir.”

“700 TİCARET ODASI İLE BAĞLANTIMIZ VAR”

Sabuhi Attar, “Bizim Arap ülkelerindeki 700 ticaret odası ile bağlantımız var. Bütün Arap ticaret odaları teşrif ediyorlar. Bizi gururlandırıyorlar. Gerçekleştireceğimiz bu fuara, Cezayir Ticaret Odası Başkanı da bir ekiple katılacak. Türkiye ile işbirliği yapmak için, büyük çalışmalar yapmak için protokoller imzalanacak. Bazı Arap Bakanlar, Arap Büyükelçileri, konsolosları, diplomatlar da katılım sağlayacak” dedi.

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