Ekonomi 2 günlük yasakta online market uygulamaları hizmet vermeye devam edecek
İŞ DÜNYASI

2 günlük yasakta online market uygulamaları hizmet vermeye devam edecek

2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde online market uygulamaları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürdürecek. “İstegelsin”, “getir” ve “banabi” gibi online gıda tedariği yapan uygulamalar 48 saat boyunca acil gıda tedariki yapmaya devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma yasağı genelgesinde online gıda siparişi yapılabilecek tüm uygulamalar yasak kapsamından çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanların çalışmasına imkan veriliyor.

ONLİNE GIDA UYGULAMALARI HİZMETE DEVAM EDİYOR

Koronovirüse karşı önlemler çerçevesinde Büyükşehirler ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma kararı kapsamda, vatandaşların temel gıda ihtiyaçları için “İstegelsin” “banabi” ve “getir” gibi yeni nesil market uygulamalarından yararlanabilmesine izin veriliyor.

Gece saatlerinde yayımlanan genelge sonrası, yasak kapsamına giren şehirlerde yaşayanlar, sanal market uygulamalarını da yoğun bir şekilde kullanmaya başladılar. Online uygulamaları tercih etmeyenlerin ise marketlerin önünde büyük kalabalıklar oluşturduğu görülürken, pek çok mahallede tansiyon yükseldi, insanlar arasında gerilim yaşandı. Sabah saatlerinde sokaklar boşalırken “istegelsin”, “banabi” ve “getir” gibi yeni nesil market uygulamalarının saha çalışanları, vatandaşlara acil gıda hizmeti ulaştırmaya başladı.

YASAK DIŞINDA TUTULANLAR

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak’ı kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi uyarınca valiler tarafından ek tedbirlerin alınması belirtilmiş ve bazı istisnalarla birlikte ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar istisna tutulmuştu.

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