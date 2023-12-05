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Ekonomi

İş dünyası temsilcileri 2024 asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini açıkladı: Ortaya iki farklı formül çıktı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrilmişken, iş dünyası temsilcileri, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret artış oranının geçmiş 6 aylık enflasyon oranına, yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmesi gerektiğini dile getirirken, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise mevcut şartlarda, enflasyon oranı artı refah payı eklenerek yeni asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

14:08 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 14:10 - 5/12/2023 Salı
AA
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ile ASKON Başkanı Orhan Aydın asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini açıkladı
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ile ASKON Başkanı Orhan Aydın asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini açıkladı

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.


İş dünyası temsilcileri ise gelecek yıl geçerli olacak yeni asgari ücretin enflasyonun üzerindeki bir oranda belirlenmesi ve artışın zamlarla eritilmemesi gerektiğini belirtiyor.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret politikasına yönelik temel şiarlarının, alın teri sarf eden hiçbir çalışanın emeğinin zayi olmaması ve bütün vatandaşların onurlu bir hayat sürebileceği ücret seviyesine kavuşması olduğunu söyledi.


Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, geçen dönemlerde olduğu gibi, çalışanları fiyat artışlarının altında ezdirmeyecek bir oranda belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Asmalı,
"Bilhassa enflasyonist süreçlerde asgari ücretin belirlenmesine yönelik belirsizlikler artmakta, beklentiler farklılaşmaktadır. Söz konusu belirsizliklerin azaltılması ve spekülasyonların önüne geçilmesi için, asgari ücretin tespitinde kalıcı bir formülün bulunması elzemdir." ifadelerini kullandı.

Asmalı, asgari ücret artış oranı belirlenirken enflasyon oranının yanı sıra GSYH büyüme oranının da dikkate alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önerdiğimiz formülümüzde asgari ücret artış oranı; geçmiş 6 aylık enflasyon oranına, yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmektedir. Böylece çalışanlarımızın; bir yandan emeklerinin enflasyonun altında ezilmesinin önüne geçilecek diğer yandan milli gelir artışından pay almaları sağlanmış olacaktır. Bu formül, asgari ücretin belirlenmesindeki belirsizlikleri azaltarak reel sektörün daha sağlıklı fiyatlandırma yapmasına olanak tanırken, çalışanların satın alma gücünü koruyarak gelir dağılımında oluşabilecek bir kötüleşmenin önüne geçecektir."


"Artışının anlamlı olabilmesi enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor"


Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ücretli çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirterek, bu bağlamda enflasyon oranı artı refah payının çalışanlara verilmesi gerektiğini ifade etti.


Bu yıl, yüksek enflasyon şartlarındaki gereklilik üzerine asgari ücrete 2 kere zam yapıldığını hatırlatan Aydın, "Ücretli çalışanların yüksek enflasyon dolayısıyla alım gücünün çok düştüğü bir ortamda, bu ikinci artış elzem olmuştu. Bu nedenle işverenler de ikinci artışı anlayışla karşılamıştı." değerlendirmesinde bulundu.


Aydın, son dönemlerde ekonominin seyrinde olumlu yönde bir gidişat olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yandan enflasyonla mücadele veriyor bir yandan sürdürülebilir sağlıklı bir büyüme için çabalıyoruz. Umarım OVP’de belirlenen hedefler zaman içinde tesirini gösterir ve enflasyonda rayına oturur. Malum, ücret artışlarını belirleyen en büyük faktör enflasyon. Önemli olan artıları ve eksileriyle kısa ve uzun vadede ücretli çalışanlara bu artışın katkısı ne olacak onun değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor. Mevcut şartlar içerisinde enflasyon oranı artı refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenmeli, akabinde enflasyonla tavizsiz mücadeleye devam edilmelidir."


Aydın, asgari ücretin artmasıyla ürünlerin fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığını üzülerek gözlemlediklerini ifade ederek,
"Özellikle asgari ücret zammını fırsat gören kesimler var. Bu kesim şunu iyi bilmeli ki, kısa vadede kendilerinin kazandıklarını sanıyorlar ama uzun vadede kendi ayaklarını kaydırmış oluyorlar. Vatandaşın alım gücünün kaybı aynı zamanda kendi kayıpları oluyor." değerlendirmesinde bulundu.




#asgari ücret
#ASKON
#Müsiad
#2024 asgari ücret zammı
#Orhan Aydın
41 dakika önce
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