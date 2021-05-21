Altın fiyatları hız kesmiyor

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde de sıklıkla alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince ekonominin merkezi haline gelen sarı metal, inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önemli bir konumda bulunuyor. Bu kapsamda 21 Mayıs Cuma bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...
Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Mayıs tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. Haftanın son işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?