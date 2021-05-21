Ekonomi Altın fiyatları hız kesmiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları hız kesmiyor

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde de sıklıkla alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince ekonominin merkezi haline gelen sarı metal, inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önemli bir konumda bulunuyor. Bu kapsamda 21 Mayıs Cuma bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Mayıs altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Mayıs tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. Haftanın son işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 505,91

SATIŞ(TL) 505,99

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 811,00

SATIŞ(TL) 833,00

Altın fiyatları rekor seviyede
EKONOMİ
Altın fiyatları rekor seviyede

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.614,00

SATIŞ(TL) 1.665,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.224,00

SATIŞ(TL) 3.317,00

Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kuyumculardan destek: Yakında göreceğiz
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Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayı ile birlikte yurt dışı yatırımcılarının da gelmesiyle fındık sezonunda altında yükseliş trendini beklediklerini söyledi.
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Özellikle Karadeniz’in fındığının da altındaki yükselişe etki edeceğine dikkat çeken Kumaş, Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz dedi.
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En çok yatırım aracı altın oldu <br> <br> Yatırımcılar tarafından en çok tercihin altın olduğuna vurgu yapan Başkan Nuri Kumaş, Altın 2021 yılına aşağı türbülansta ve gramda 80 lira değerinde başlamıştı. Bununda etkisi ise maliye bakanlarımızın değişmesinden oluştu...
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Şimdi ilk 4 ayda altınımıza baktığımızda yavaş yavaş grafiklerde yükseldiğini görüyoruz. Şu anki para piyasasındaki son durumlarda dövize olan ilgi biraz daha arttı. Şu an altına ise yatırımcılarımız tarafından taleplerin gelmesi oldukça yoğun geçiyor...
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. Şu an 22 ayar bileziği 417 ile 420 bandında satışa sunuyoruz. Çeyrek altında ise 740 ile 750 bandında satışlarımız devam ediyor. Sıcak parası olanlar altına yatırım yapsın diyebiliriz. Çünkü altının 4.çeyrekte yükselebileceğini ve 500 lirayı göreceğini söylemiştik diye konuştu.
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Altın en güvenli yatırımdır <br> <br> Yurt dışı ve yurt içi yatırımcılar için altının iyi bir yatırım kaynağı olabileceğini söyleyen Kumaş, Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza önerimiz altınlarını alabilirler. Bu aylar geçici olacak ve altında yükseliş devam edecek. Önümüzdeki aylar yeni bir yükseliş dalgalanmaların beklentisidir. Karadeniz’in yeşil altını olan fındık, sezonun açılmasıyla beraber dışarıdan gelen fındık sahiplerinin de cazibesi haline gelecektir diye konuştu.
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Cumhurbaşkanımızın davetini biz de destekliyoruz <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki yatırımcıların altın ve dövizlerini Türkiye bankalarında kullandırmaya yönelik davetine de destek veren Kumaş, Bir ailede olağan üstü durumda aile bireylerinden herkes fedakarlık yapar. Bizim yerli ve yurt dışındaki tasarruf sahibi yatırımcılarımız ülkemize bu yatırımları yapmalıdır...
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Bu dönemde ülkemize hep birlikte yardımcı olmalıyız. Varlıklarımızı Türk bankalarında değerlendirmeliyiz. Buna hem bizlerin ihtiyacı hem de ülkemizin ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın davetini bizler de destekliyoruz şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kuyumculardan destek: Yakında göreceğiz
Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayının gelmesiyle beraber altında yeni yatırımcıların olacağını ve yurt dışındaki varlık sahibi vatandaşların ise birikimlerini Türkiye'de değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Kumaş, "Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz" dedi.


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