3 yıl uyarısı! Eleman savaşları başlayacak

Makine Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, teknik eleman sıkıntısı olması nedeniyle 3 yıl içinde futbolcu gibi eleman transfer edeceklerini söyledi.

EN ÖNEMLİ SORUN

Denizli’nin makine üretimi konusunda Ege’de İzmir’den sonra ikinci il olduğunu belirten MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, sektörün en önemli sorunlarının başında teknik eleman sıkıntısı olduğunu belirtti.

TEKNİK ELEMAN SAVAŞLARI BAŞLAYACAK

Bir çok firmanın teknik eleman bulma konusunda önemli sıkıntılar yaşadığını ve bunun 3 yıl sonra teknik eleman savaşlarına döneceğini ifade eden Sarı, "Şuanda teknik eleman konusunda sektörümüz önemli sıkıntılar yaşıyor. Teknik eleman konusunda personel bulamıyoruz ve bu durum firmalarımızın üretimini etkiliyor. Yaptığımız değerlendirmeye göre 3 yıl sonra teknik eleman bulamakta önemli sorunlar yaşayacağız" dedi.

REKLAM

FUTBOLCU GİBİ TRANSFERLER BAŞLAYACAK

3 yıl sonra Denizli’de teknik eleman bulmak için futbolcular gibi transferler yapılacağını ve bunun kaçınılmaz olduğunu savunan Mehmet Sarı, "Eleman bulamayan sanayicimizin ilerleyen yıllarda futbolcu gibi teknik eleman transferi yapacak. Bu durum sanayicilerimiz arasında savaşlara neden olacak. Teknik eleman konusunda acil çözümler bulmak gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

TEK ÇÖZÜM: MESLEK LİSELERİ

Başkan Mehmet Sarı, Denizli sanayicinin teknik eleman ve personel sıkıntısının tek çözümünün ilçelerde meslek liseleri açılması olduğunu belirtti.

EKONOMİ 3. havalimanı çok havalı

EKONOMİ 75 milyon $’lık dev yatırım