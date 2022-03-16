50 Türk şirket İspanya'ya çıkarma yaptı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Barselona'ya ticaret heyeti düzenlendi.

Organizasyon kapsamında Barselona Ticaret Heyeti'nde yer alan 13 sektörden 50'ye yakın Türk firması, 100 civarındaki İspanyol firma ile 300'ü aşkın yuvarlak masa ve B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, TİM Başkanı İsmail Gülle, Foment del Treball Başkan Yardımcısı Ernest Quingles ve Barcelona Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Joan Felip'in katılımıyla gerçekleştirildi.

"İspanya'ya 2021'de ihracatımız yüzde 44 arttı"

Açıklamada açılış törenindeki konuşmalarına yer verilen TİM Başkanı Gülle, ülkeler arası ticari diplomasinin öneminden bahsederek, ticari diplomasi faaliyetlerinin merkezinde ticari heyetlerin yer aldığını bildirdi.

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Salgın döneminde bu etkinlikleri çevrimiçi ortama taşıdıklarını, Kovid-19'un ilk günlerinden bu yana 73 ülkede 110 ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini anlatan Gülle, organizasyonların ikili ve ticari ilişkilere sağladığı katkıdan bahsetti.

Gülle, İspanya'nın 1,4 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığını ve geçen yıl yüzde 5 büyüdüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl İspanya'ya ihracatımız yüzde 44 artışla 9,7 milyar dolara ulaştı ve İspanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı. Bu ülkeye ihracatımız son 7 yılda 2 kattan fazla arttı. Aynı dönemde İspanya ise Türkiye'ye yüzde 25 artışla 6,3 milyar dolar ihracat yaptı ve ülkemizin en büyük 10'uncu ithalatçısı oldu. İspanya'ya ihracatımız 2022 yılında da güçlü bir şekilde devam ediyor. İlk iki ayda ihracatımız yüzde 12 artışla 1,5 milyar dolar oldu."

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"En çok hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapıyoruz"

İsmail Gülle, Türkiye'nin İspanya'ya en çok hazırgiyim ve konfeksiyon, otomotiv ve çelik ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yıllık 418 milyar dolar ithalat yapan İspanya'ya daha fazla ihracat yapabileceklerini aktaran Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sektörlerimizin yanı sıra ihracatımızı daha da artırabileceğimiz oldukça önemli sektörlerimiz de var. İhracatın potansiyel ihracata oranı en düşük olan sektörlere baktığımızda yüzde 24 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yüzde 25 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 38 ile ev tekstili ve yüzde 39 ile kimya sektörü öne çıkıyor. Tüm bu sektörlerde temsilcilerimiz heyetimizde yer alıyor. Heyet kapsamında yapılacak görüşmelerle umuyorum ki bu fırsatlar gerçeğe dönüşecektir."

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"Türkiye, İspanyol firmalarının üretim merkezi olma potansiyeli taşıyor"

Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit ise salgının hafiflemesiyle yeniden geleceğe odaklanmaları gerektiğini belirterek, "Bugünkü etkinliğimiz, iki ülke arasında yakın dönemde hayata geçirilebilecek projeleri, ortak ticaret ve yatırım fırsatlarını ele almak için bizlere önemli bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda Türkiye'den fiziki olarak gerçekleştirilen bu heyetin yeni dönemde İspanya-Türkiye ticari ilişkileri açısından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin yeni dönemde İspanyol firmalarının önemli üretim merkezi olma potansiyeli taşıdığını kaydeden Evcit, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke arasında 2021'de gerçekleşen 16 milyar dolarlık ticaret hacminin hızlı bir şekilde 20 milyar dolara çıkacağını ümit ediyorum. Otomotivden demir-çelik ürünlerine, elektronikten mobilyaya, tekstilden gıda ürünlerine, çok farklı alanlarda Türk ve İspanyol firmalar arasında önemli iş birliği potansiyelleri bulunduğunu değerlendiriyorum. Şimdi iki önemli ülkenin arasında ticari köprüleri güçlendirme zamanı. İş insanlarımızın karşısında bu anlamda muazzam fırsatlar bulunmaktadır."

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"Türkiye önemli bir ticaret ortağımız"

Foment del Treball Başkan Yardımcısı Ernest Quingles de Türkiye'nin ekonomik başarısıyla salgın sonrası dünyada çok daha önemli bir rol oynama fırsatına kavuşacağını bildirdi.

Quingles, "Türkiye'deki inovasyon gündeminin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini ve Türk hükümetinin ekonomik büyümeyi destekleme ve teşvik etme çabasının altını çizmek isterim. Katalonya ve İspanya Türkiye'yi önemli bir ticari ve ekonomik ortak olarak görmektedir. Türkiye, AB için ekonomik alanda istikrarlı ve güvenilir bir ticaret ortağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin konumuyla, tedarik zincirindeki varlığıyla, coğrafi çeşitliliğiyle, üretim gücüyle önemli bir stratejik kaynak haline geldiğini aktaran Quingles, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Türkiye'de iş yapmak giderek daha kolay, değerli ve stratejik bir hale geliyor. Umarım bu etkinlikten sonra, birçok Katalan şirketi özellikle enerji, tarım sektörü için makineler, tekstil sektörü, verimli altyapı, biyoteknoloji, elektronik, endüstri 4.0, AI, nesnelerin interneti (IoT) gibi inovasyon sektörlerinde Türkiye'ye daha fazla ithalat, ihracat ve yatırım yapar."

"Gümrük Birliği'nin modernizasyonu İspanya ekonomisine de katkı sağlayabilir"

Barselona Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Joan Felip de son zamanlarda Türkiye'deki İspanyol yatırımlarının arttığını, bu yatırımların bankacılık gibi Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerine kadar ulaştığını bildirdi.

Felip, "Bu nedenle Türkiye ile Gümrük Birliği'nin (GB) modernizasyonu İspanya ekonomisine de katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

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