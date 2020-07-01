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ABD'de Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu yoğurt şirketi Chobani'den koronavirüs yardımı: 4 milyondan fazla ücretsiz yoğurt dağıtıldı

ABD'deki yoğurt şirketi Chobani'den koronavirüs yardımı: 4 milyondan fazla ücretsiz yoğurt dağıtıldı

Türk girişimci tarafından kurulan ABD'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden Chobani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği eyaletlerden New Jersey'de binlerce ücretsiz yoğurt dağıttı.

Haber Merkezi AA
Chobani New Jersey'de binlerce ücretsiz yoğurt dağıttı.
Chobani New Jersey'de binlerce ücretsiz yoğurt dağıttı.

"Chobani Kileri" (Chobani Pantry) kampanyası çerçevesinde devam eden dağıtım için Türklerin ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Paterson'a yardım tırı gönderildi.

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Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, yaptığı açıklamada, "Chobani Pantry ile hedefimiz, bu salgın döneminde topluma umut olmak, bu zorlu ve kritik süreçte sağlıklı gıda desteği sağlamak." ifadelerini kullandı.

AA
Chobani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği eyaletlerden New Jersey'de binlerce ücretsiz yoğurt dağıttı.
  • Açıklamada, Kovid-19 sürecinde ABD genelinde gıda bankalarına, hastanelere, bakım evlerine ve ihtiyaç sahibi kuruluşlara nisan ayından bu yana 4 milyondan fazla ücretsiz yoğurt dağıtıldığı kaydedildi.

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