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ABD'den ithal dronlara yüzde 100'e varan gümrük vergisi

ABD'den ithal dronlara yüzde 100'e varan gümrük vergisi

15:42, 14/08/2026, Cuma
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ABD'den ithal dronlara yüzde 100'e varan gümrük vergisi
Trump’tan dronlara tarife duvarı

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik ve tedarik zinciri endişelerini gerekçe göstererek ithal dronlar ile bu araçların parçalarına yüzde 10 ile yüzde 100 arasında değişen ek gümrük vergileri getiren bildirgeyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal dronlara yönelik yeni tarife kısıtlamalarını içeren bildirgeye imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ulusal güvenlik ve tedarik zinciri endişeleri gerekçe gösterilerek alınan kararla; azami kalkış ağırlığı 25 kilogramı aşan veya termal görüntüleme gibi özel yeteneklere sahip dronlar ile bunların yer istasyonları ve bazı kritik parçalarına yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Ulusal güvenlik açısından risk teşkil etmeyen ve belirli özelliklerden yoksun daha küçük boyutlu dronlar ile diğer parçalara ise yüzde 25 vergi getirilecek.

Avrupa Birliği (AB), Japonya, Lihtenştayn, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan ithal edilen dron ve parçalarına yüzde 15 vergi uygulanırken; donanım, yazılım ve teknolojisinin tamamına yakınının söz konusu ülkelerden veya ABD'den kaynaklanması şartıyla İngiltere'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında vergi yansıtılacak. Böylelikle ithal dronlar ve parçalarına yüzde 10 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi getirilmiş oldu.

Vergilerin büyük bir kısmı bildirge imzalandıktan 21 gün sonra, hassas nitelikte olmayan parçalara yönelik vergiler ise 180 gün sonra yürürlüğe girecek. Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından muafiyet onayı alan ürünler için ise vergi uygulaması 180 gün sonra başlayacak.

Öte yandan kararname ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, dron ve parça üretiminde yeni yatırımlar yapan şirketler için üretimi ülkeye çekmeyi amaçlayan bir yerlileştirme programı kurmakla yetkilendirildi. Beyaz Saray, bu adımların yerli dron üretimini artırmayı ve kritik parçalarda dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini bildirdi.


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Başlıklar :ABDDonald TrumpABD Başkanı
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