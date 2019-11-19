Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuktan istihdam müjdesi
İŞ DÜNYASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan istihdam müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan istihdam müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk güzel haberi verdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk güzel haberi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, atamalara ve personel alımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

  • Selçuk, "1000 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak."

Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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