Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan istihdam müjdesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan istihdam müjdesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 19 Kasım 2019, 10:31 Son Güncelleme: 19 Kasım 2019, 11:28 AA