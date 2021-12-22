Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık 2022 yılında 2 bin 927 engelli memur alımı yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 2022 yılında 2 bin 927 engelli memur alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 2022 yılında 2 bin 927 engelli memur alımı yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız" açıklamasında bulundu.

2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak: İşte masadaki son rakamlar
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Asgari ücretteki yüzde 50.5'lik artışın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi. Yapılacak olan ek iyileştirme formülüyle memur emeklilerinin memurlar için planlanan artıştan yararlanacağı öngörülürken; SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise asgari ücret zammıyla uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.. 2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşı belli oldu mu? Emekli maaşı kaç para olacak? Soruları sıkça sorulmaya başlandı.
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Ocak'ta maaşları artacak memurlar ve emekliler, ek iyileştirme formülünü merakla beklemeye başladı..
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Enflasyon tahminlerine göre, zam oranı yüzde 14-15 civarında bekleniyor. Ancak zam bu kadarla kalmayacak..
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin rutin Ocak zammı bir önceki 6 aylık enflasyon oranında olacak..
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Maaşlara iyileştirme için hazırlıklar hızlandırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor..
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A haberin haberine göre, Emekli maaşları büyük oranda netleşti: SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4.253 TL önerisi söz konusu.
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Seyyanen zam formülünde düşük maaşlı olanlara öncelik verilecek. Böylece taban maaşların yükselmesi söz konusu olacak..
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Türkiye Emekliler Derneği burada taban maaşın 4 bin 253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Üçüncü bir formülde ise oransal zam yapılması ve asgari ücret artışıyla uyumlu bir oranın belirlenmesi..<br>
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Türkiye Emekliler Derneği burada taban maaşın 4 bin 253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Üçüncü bir formülde ise oransal zam yapılması ve asgari ücret artışıyla uyumlu bir oranın belirlenmesi..<br>
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EMEKLİ ZAM ORANI İÇİN KRİTİK OLACAK 5 AYLIK ENFLASYON 10.48 OLARAK AÇIKLANDI<br><br>SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı önem kazanıyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar yani 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranının gösteriyor.
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ARALIK AYI ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR<br><br>Bu oranı Aralık ayı enflasyonu da geldikten sonra SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayının ilk 6 ayında alacakları maaşları belirlenecek. Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2022'de TÜİK tarafından açıklanacak.
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Öte yandan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 23.85'lik 2021 yılı enflasyon tahmini de zam oranını yüzde 14,2'ye çıkardı. Anket sonucuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14,2 olacak.
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Milyonlarca memur ve memur emeklisine ise yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.48 (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) olarak gerçekleşti.
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Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 23.85'lik 2021 yılı enflasyon tahmini de zam oranının yüzde 16.2 (yüzde 5 zam + yüzde 11.2 enflasyon farkı) olabileceğini ortaya koydu.
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Emeklilerin bu hesaba göre zam oranları şöyle oluşacak;<br><br>5 aylık enflasyon: % 10.48<br><br>6 aylık enflasyon tahmini: % 14.2<br><br>SSK-Bağ-Kur emeklisi zammı: % 14.2<br><br>Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 14.2 - % 3 = % 11.2<br><br>Memur ve emeklisi zammı: % 16.2 ( % 5 + % 11.2) + ilave zam
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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ EK ZAM ALACAK<br><br>Bu arada memur sendikalarının çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeden memurlara ve memur emeklilerini yukarıda anlattığımız toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı haricinde bir ek ödeme yapılması da gündeme geldi. Şu anda bu çalışma da devam ediyor.
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\"EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA VAR\"<br><br>Dolayısıyla bu çalışmalar tamamlandığında memur emeklileri yüzde 16,2 olarak hesapladığımız zamma ilaveten ek bir zam ya da seyyanen ödeme de alacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada \"Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım\" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.
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EMEKLİ, MEMUR, YAŞLI, ENGELLİ DEMEDEN HERKESİN MAAŞI ARTACAK<br><br>Sabah'ın piyasa beklenti anketine göre yaptığı hesaplamalarda iseyeni maaşlar şöyle şekillenecek:<br><br>*MEMUR: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 31 liraya yükselecek. Aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aylık aile yardımı 683,79 lira olacak.<br><br>*EMEKLİ: En düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak.<br><br>*YAŞLI: 65 yaş aylığı 828,21 liradan 962,38 liraya çıkacak.<br><br>*ENGELLİ: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 768,23, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 152 lira 34 kuruşa yükselecek.<br><br>* ENGELLİ YAKINI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 661,13 liradan 768,23 liraya çıkacak.<br><br>* EVDE BAKIM DESTEĞİ: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, 2 bin 89 liraya ulaşacak.
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İŞTE YENİ HESAPLAR<br><br>Mevcut % 12.48 zam % 16.2 zam<br><br>65 yaş aylığı 828,21 931,57 962,38<br><br>Evde bakım desteği 1.797,95 2.022,33 2.089,21<br><br>Engelli yakını aylığı 661,13 743,64 768,23<br><br>Taban aylık<br><br>- Memur 4.330,42 4.870,85 5.031,94<br><br>- Memur emeklisi 3.275,90 3.684,73 3.806,59<br><br>Memur aile yardımı<br><br>- Eş 408,67 459,67 474,87<br><br>- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 101,12 104,46<br><br>- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 50,56 52,23<br><br>Engelli aylığı<br><br>- % 40-69 arası 661,13 743,64 768,23<br><br>- % 70 ve üstü 991,69 1.115,45 1.152,34
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YASA ÇIKARILACAK<br><br>SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam için yasal düzenleme gerekecek. Zam kararının kesinleşmesinin ardından düzenleme Meclis gündemine gelecek.<br>
2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak: İşte masadaki son rakamlar
Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret haberinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi.
2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşı belli oldu mu? Emekli maaşı kaç para? soruları gündemden düşmeyen sorular oldu. İşte herkesin merakla beklediği emekli Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar....

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