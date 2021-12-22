Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 2022 yılında 2 bin 927 engelli memur alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız" açıklamasında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız" açıklamasında bulundu.
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