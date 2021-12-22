Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 2022 yılında 2 bin 927 engelli memur alımı yapılacak

EMEKLİ, MEMUR, YAŞLI, ENGELLİ DEMEDEN HERKESİN MAAŞI ARTACAK<br><br>Sabah'ın piyasa beklenti anketine göre yaptığı hesaplamalarda iseyeni maaşlar şöyle şekillenecek:<br><br>*MEMUR: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 31 liraya yükselecek. Aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aylık aile yardımı 683,79 lira olacak.<br><br>*EMEKLİ: En düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak.<br><br>*YAŞLI: 65 yaş aylığı 828,21 liradan 962,38 liraya çıkacak.<br><br>*ENGELLİ: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 768,23, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 152 lira 34 kuruşa yükselecek.<br><br>* ENGELLİ YAKINI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 661,13 liradan 768,23 liraya çıkacak.<br><br>* EVDE BAKIM DESTEĞİ: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, 2 bin 89 liraya ulaşacak.