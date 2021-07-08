Ekonomi Akbanktan yeni açıklama Teknik sorundan kaynaklı kesintiler giderildi
İŞ DÜNYASI

Akbank'tan yeni açıklama: Teknik sorundan kaynaklı kesintiler giderildi

Akbank'tan yapılan açıklamada 6 Temmuz'da başlayan ana bilgisayarlardaki teknik sorundan kaynaklı kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortakları ile yapılan çalışmalar neticesinde giderildiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Akbanktan kesintilere ilişkin yeni açıklama
Foto/arşiv

Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu.

Akbank'tan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği belirtildi.

Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.

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