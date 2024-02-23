Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işe alımlar başladı

"Yenibiriş olarak sadece ülkemizin nitelikli iş gücü için değil saha çalışanlarımızın da aradıkları işe bir an önce kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle geniş çaplı istihdam projeleri bizim için çok değerli ve kritik. Bu nedenle hem beyaz yaka hem gri yaka hem de mavi yaka çalışanlarımız ve şirketlerimiz için teknoloji üretmeye devam edeceğiz."