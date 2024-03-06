Albayrak Grubu'ndan tüm şirketlere çağrı: Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği

“Ramazan medeniyeti, yıllar içerisinde kendine has bir kültür ve felsefe inşa etmiştir. Ramazan’ın bir hayata bakış ideali olması da bundan kaynaklanmaktadır. Osmanlı İstanbul’unda muhtelif yerler meşhur Ramazan mekânlarıydı. Fatih, Sultanahmet, Kadırga’da bulunan meydanlar Ramazan-ı Şerif için meşhur yerlerdi. Her semtin kendine mahsus kutlamaları vardı. Bizler de geleneğin devamı ve yaşatılması adına Şehr-i Ramazan’ı süslerimizle karşılıyor, çalışanlarımız için güzel bir atmosfer oluşturuyoruz”