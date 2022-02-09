Ekonomi Albayrak Medyadan büyük başarı Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazandı
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Albayrak Medya'dan büyük başarı: ‘Great Place to Work Sertifikası’ almaya hak kazandı

Albayrak Medya, çalışanlarının “Harika İşyeri” oylarıyla yüzde 81 oranında “Great Place to Work Sertifikası” almaya hak kazandı. Bu sertifikayı alamaya hak kazanan Albayrak Medya ödül programı düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Albayrak Medya yöneticileri ve çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından Albayrak Medya yöneticilerine plaket verildi.

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Haber Merkezi DHA
Albayrak Medyadan büyük başarı: ‘Great Place to Work Sertifikası’ almaya hak kazandı
Albayrak Medya

30 yılı aşkın süredir 5 kıtada, 60’tan fazla ülkede kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü program çerçevesinde Albayrak Medya Grubu, “güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu” başlıkları üzerinden, çalışanlarının verdiği oylarla “Harika İş Yeri” kriterlerini sağladı ve Great Place to Work Sertifikası’nın sahibi oldu.

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat
Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat


  • Bu oylamaya Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Albayrak Medya; Yeni Şafak, TVNET, GZT, yenisafak.com, Ketebe Yayınları, Birlikte Dağıtım ve Albayrak Medya Satış Pazarlama çalışanları katıldı.

“ÖNCE İNSAN ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

Etkinlikte konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat sertifikayla ilgili şu bilgilere değindi, “Çalışanlarımız yüzde 81 gibi yüksek bir oyla memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu oylarla ‘Harika İş yeri’ sertifikasını almaya hak kazandık. Güvenilirlik, itibar, takım ruhu ve kurum kültürü gibi kriterler bazında yapıldı. Çalışanlarımızdan bu kadar yüksek bir oy aldığımız için yönetim olarak büyük mutluluk duyduk. Çalışanlarımız ne kadar huzurlu olursa biz yöneticiler de o kadar mutlu oluruz. Bu projeyi diğer şirketlerimizle de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önce insan anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk


Bolat şöyle devam etti:
“Albayrak Grubu çatısı altında inşaat, sanayi, hizmet, lojistik, turizm ve medya sektörlerinde hizmet veren şirketlerimiz mevcut. Hem ülkemiz topraklarının birçok şehrine, hem de ülke sınırları dışına taşan çalışmalarımızla insanı ve üretimi öncelik noktamız yapıyoruz. Biz bu topraklarda ve ulaşabildiğimiz coğrafyalarda üretimi destekleyerek, başta ülke ekonomimize katkı sağlama, aynı zamanda da kendi insanımıza ve gönül coğrafyamızdaki diğer insanlara yatırım yapma arzusundayız” açıklamasında bulundu. Ömer Bolat, bu ödülü tüm Albayrak Medya yönetimi ve çalışma arkadaşlarımızın ortak emeklerinin bir karşılığı olarak aldıklarını sözlerine eklendi.”

“BU BAŞARI ÇALIŞANLARIMIZA AİT”

Programda konuşan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, “Great Place To Work çok prestijli bir sertifika. Harika bir iş yeri manasına gelen çalışanların oylarıyla belirlenmiş bir sertifikadan bahsediyoruz. 30 yılda yaklaşık 100 milyon çalışan bu sertifikanın sorularına cevap vermişler. Bu yılın sonlarına doğru bu sertifikayı almaya hak kazandık. Bütün çalışanlarımıza link göndererek sorular sordular. Bu sorularına neticesinde kurum kültürü ve personel memnuniyeti açısından yüzde 81 oranında başarı sağladık. Bu başarı bütün çalışanlarımıza ait” ifadelerini kullandı.

Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri - Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik
Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri - Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik


Yavuztürk sözlerini şöyle noktaladı:
“Albayrak Grubu olarak her bir çalışma arkadaşımızın, mesleki ve kariyer gelişimi bizim açımızdan oldukça kıymetli. Çalışma arkadaşlarımızın göstermiş olduğu teveccühleri ve oluşturduğumuz bu güzel iklimi koruyabilmek adına çalışmalarımızı artırarak ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk - Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk - Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk - GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk - GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer
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