Ali Ülker’den iş dünyasına depremzedeler için konut kampanyası çağrısı

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Ali Ülker
Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren ülke genelinde başlatılan yardım çalışmalarına, bünyesindeki gıda ve perakende şirketleri aracılığıyla katkı sağlamak için yoğun bir mesai sürdüren Yıldız Holding’den iş dünyasına önemli bir çağrı geldi.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, “Çadırlardaki sürenin uzamasıyla birlikte insanlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden barınma ihtiyacının acil olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyasındaki dostlarıma sesleniyorum; gelin, Türkiye genelinde özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarıyla birlikte bölgedeki barınma sorununu ele alalım, bir kampanya başlatalım.” ifadelerini kullandı.
Afetin henüz ilk günlerinden itibaren Türkiye genelindeki perakende marketlerde özellikle bebek bezleri ve mamaların büyük bir hızla tükendiğini ifade eden Ülker, Türk milletinin gösterdiği hassasiyet ve cömertlik sayesinde yaraların hızla sarılacağına inandığını bildirdi.
"Bazı vatandaşlarımız bizleri arayarak fabrikalarımızdan ve depolarımızdan kamyonlarla ürün alıp bölgeye sevk etmek istediklerini bildirdiler. Türkiye’nin dört bir yanındaki marketlerimizde özellikle bebek mamaları ve çocuk bezleri tükendi. İnsanımızın bu hassasiyeti ve cömertliği hepimizi çok duygulandırdı.
Bir kez daha inandık ki, yüce Türk milleti bu depremin üstesinden gelecek, yaraları el birliğiyle saracak. Muhakkak ki bu zaman alacak, ancak daha da önemlisi gönül yaralarının iyileşmesi çok daha uzun sürecek. Kaybettiklerimiz, kurtardıklarımız, yetimlerimiz, gönül dostlarımız asla unutulmayacak. Ruhlardaki travmaları iyileştirmek için hepimizin üstüne düşen görevler olacak."
Ülker, Yıldız Holding bünyesindeki Afet Koordinasyon Birimi ve Gönüllülük Kulübü’nün ilk günden itibaren bölgenin acil ihtiyaçları için yardım çalışmaları gerçekleştirdiğini aktararak, gelecek süreçte de maddi ve manevi desteklerle afetzedelerin yanında olacaklarını vurguladı.