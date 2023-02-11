Ali Ülker’den iş dünyasına depremzedeler için konut kampanyası çağrısı

İş dünyasının büyük, küçük fark etmeksizin tüm bileşenlerine bu süreçte önemli görevler düştüğünü belirten Ali Ülker

, “İnanıyorum ki ülkemizdeki her bir esnaf, her bir sanayici, her bir şirket sahibi, her bir meslek örgütü de aynı düşünceyi benimsiyor. Bundan sonrası için vazifemiz daha da büyük, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bu korkunç afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa, görev yapanlara güç kuvvet, enkazdan haber bekleyenlere de güzel haberler diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.