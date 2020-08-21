Alışverişi internete taşıdık: E-ticarette küresel merkez olabiliriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda ocak-haziran dönemine ilişkin e-ticaret verilerini açıklayan Pekcan, Türkiye’nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade ederek, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun salgın döneminde net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Tüm sektörlerin e-ticareti etkin olarak kullandıklarını dile getiren Pekcan, “Ülkemizin jeo-stratejik konumunu ve lojistik avantajlarını dikkate aldığımız zaman küresel e-ticaret merkezi olmamız mümkündür” dedi.

Ruhsar Pekcan

ÜÇ BİNİ AŞKIN KOBİ E-TİCARETE ATILDI

Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini belirten Pekcan, ‘E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyasına 135 bin KOBİ’nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını kaydetti. Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 KOBİ’nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ’lere 1,2 milyar lira aktarıldığını bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile “e-ticarette güven damgası”nı geliştirdiklerini de anlatan Bakan Pekcan, “Şu ana dek 17 hizmet sağlayıcısı, güven damgası aldı” dedi.

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PLATFORMU 230 BİN KİŞİ KULLANDI

Mart ayı sonunda açılan “E-ticaret Bilgi Platformu”nu şimdiye kadar 230 bin kişinin kullanmaya başladığını bildiren Pekcan, ücretsiz olarak verilen e-ticaret eğitimlerinden 24 bin, e-ticaret danışmanlık hizmetlerinden de 6 bin 500 kişinin yararlandığını söyledi. Bakan Pekcan, platform kullanıcıları hakkında şu bilgileri verdi:”Kullanıcı verilerinden yüzde 37,5’inin 25-34 yaş arasında, yüzde 22,5’inin 35-44 yaş arasında yüzde 18’inin 18-24 yaş arasında ve yüzde 12,5’inin de 45-54 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızı ve iş insanlarımızı ‘e-ticaret.gov.tr’ adresinden bilgi almalarını ve sitelerini sisteme kayıt yaptırmalarını rica ediyorum.”

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E-TİCARET HACMİ YÜZDE 64 ARTTI

E-ticaret hacminin yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını aktaran Pekcan, “Bunun yüzde 91’i yurt içi harcamalardan, yüzde 5’i Türkiye’nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4’ü de diğer ülkelerin Türkiye’den alımlarını kapsamaktadır” ifadesini kullandı.Pekcan, ödeme yöntemlerine göre e-ticaret dağılımına da değinerek, “Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirasının havale/EFT yoluyla ve 3,4 milyar lirasının da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Ödemelerin yüzde 74’ü peşin

E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74’ünün peşin, yüzde 26’sının taksitli ödeme olduğunu dile getiren Pekcan, “Ev ve dekorasyonun yüzde 68’i, beyaz eşyanın yüzde 45’i, elektroniğin yüzde 32’si, giyimin yüzde 29’u, kitap ve derginin de yüzde 7’si taksitli alışveriş olarak gerçekleşti” diye konuştu. Pekcan, gün bazında değerlendirildiğinde ise haftanın ilk günlerinde e-ticaret hacminin daha yüksek seyrettiğini, hafta sonuna doğru ise azaldığını dile getirdi. Pekcan ayrıca, kartlı işlemlerde yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımda yüzde 116 artış yaşandığını açıkladı.