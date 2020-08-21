Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Alışverişi internete taşıdık E-ticarette küresel merkez olabiliriz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alışverişi internete taşıdık: E-ticarette küresel merkez olabiliriz

Türkiye’nin e-ticaret hacmi geride bıraktığımız ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon liraya ulaştı. E-ticaretin öneminin salgın sürecinde anlaşıldığını aktaran Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ülkemizin avantajlarını dikkate aldığımızda küresel e-ticaret merkezi olmamız mümkündür” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda ocak-haziran dönemine ilişkin e-ticaret verilerini açıklayan Pekcan, Türkiye’nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade ederek, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun salgın döneminde net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Tüm sektörlerin e-ticareti etkin olarak kullandıklarını dile getiren Pekcan, “Ülkemizin jeo-stratejik konumunu ve lojistik avantajlarını dikkate aldığımız zaman küresel e-ticaret merkezi olmamız mümkündür” dedi.

Ruhsar Pekcan

ÜÇ BİNİ AŞKIN KOBİ E-TİCARETE ATILDI

Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini belirten Pekcan, ‘E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyasına 135 bin KOBİ’nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını kaydetti. Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 KOBİ’nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ’lere 1,2 milyar lira aktarıldığını bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile “e-ticarette güven damgası”nı geliştirdiklerini de anlatan Bakan Pekcan, “Şu ana dek 17 hizmet sağlayıcısı, güven damgası aldı” dedi.

Türkiye e-ticaret pazarında satılan ürünler canlı yayınlanıyor
TEKNOLOJİ
Türkiye e-ticaret pazarında satılan ürünler canlı yayınlanıyor

PLATFORMU 230 BİN KİŞİ KULLANDI

Mart ayı sonunda açılan “E-ticaret Bilgi Platformu”nu şimdiye kadar 230 bin kişinin kullanmaya başladığını bildiren Pekcan, ücretsiz olarak verilen e-ticaret eğitimlerinden 24 bin, e-ticaret danışmanlık hizmetlerinden de 6 bin 500 kişinin yararlandığını söyledi. Bakan Pekcan, platform kullanıcıları hakkında şu bilgileri verdi:”Kullanıcı verilerinden yüzde 37,5’inin 25-34 yaş arasında, yüzde 22,5’inin 35-44 yaş arasında yüzde 18’inin 18-24 yaş arasında ve yüzde 12,5’inin de 45-54 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızı ve iş insanlarımızı ‘e-ticaret.gov.tr’ adresinden bilgi almalarını ve sitelerini sisteme kayıt yaptırmalarını rica ediyorum.”

Salgına karşı ekonominin dayanağı e-ticaret oldu
EKONOMİ
Salgına karşı ekonominin dayanağı e-ticaret oldu

E-TİCARET HACMİ YÜZDE 64 ARTTI

E-ticaret hacminin yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını aktaran Pekcan, “Bunun yüzde 91’i yurt içi harcamalardan, yüzde 5’i Türkiye’nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4’ü de diğer ülkelerin Türkiye’den alımlarını kapsamaktadır” ifadesini kullandı.Pekcan, ödeme yöntemlerine göre e-ticaret dağılımına da değinerek, “Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirasının havale/EFT yoluyla ve 3,4 milyar lirasının da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Ödemelerin yüzde 74’ü peşin

  • E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74’ünün peşin, yüzde 26’sının taksitli ödeme olduğunu dile getiren Pekcan, “Ev ve dekorasyonun yüzde 68’i, beyaz eşyanın yüzde 45’i, elektroniğin yüzde 32’si, giyimin yüzde 29’u, kitap ve derginin de yüzde 7’si taksitli alışveriş olarak gerçekleşti” diye konuştu. Pekcan, gün bazında değerlendirildiğinde ise haftanın ilk günlerinde e-ticaret hacminin daha yüksek seyrettiğini, hafta sonuna doğru ise azaldığını dile getirdi. Pekcan ayrıca, kartlı işlemlerde yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımda yüzde 116 artış yaşandığını açıkladı.

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
EKONOMİ
Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Abone Ol Google News
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00'te İstanbul'da açıklayacak.
Karadeniz karış karış taranıyor

Karadeniz karış karış taranıyor

1970'de Karadeniz'de başlayan doğal gaz arama serüvenine ilişkin tüm detaylar.
Sosyal medyadatek konu müjde

Sosyal medyada
tek konu 'müjde'

​CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı.
CHP ideolojik<br>belediyeciliği hortlattı

CHP ideolojik
belediyeciliği hortlattı

​Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, binlerce kişiyi işinden etti.
Ege'de haksız<br>olan biziz

Ege'de haksız
olan biziz

Yunan profesör İraklidis itiraf etti.
Sonuna kadar<br>polisimizin yanındayım

Sonuna kadar
polisimizin yanındayım

​Yusuf Güney'den görevden uzaklaştırılan polislere destek mesajı.
Doğalgaz faturamız<br>13 milyar dolar

Doğalgaz faturamız
13 milyar dolar

​Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız.
Karar pazartesi

Karar pazartesi

Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti.
Şanssızlığın böylesi

Şanssızlığın böylesi

​4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, koronavirüs kaptı.
Dahlan için<br>kırmızı bülten

Dahlan için
kırmızı bülten

​Ortadoğu'nun kiralık katilinin dosyası kabarık.
Yüzen ABD<br>üssü Girit'te

Yüzen ABD
üssü Girit'te

​Fransa'nın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi.
Cimbom'da<br>sistem değişiyor

Cimbom'da
sistem değişiyor

​Radamel Falcao ve Mbaye Diagne gol yollarındaki silah olacak.
Alışverişi<br>internete taşıdık

Alışverişi
internete taşıdık

​E-ticarette küresel merkez olabiliriz.
Zulüm dur durak bilmiyor

Zulüm dur durak bilmiyor

​Savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı.
Polislere halktan <br>büyük destek

Polislere halktan
büyük destek

Görevden uzaklaştırmaya tepki çığ gibi büyüdü.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yunanistan'ın tezleri <br>canlı yayında çöktü

Yunanistan'ın tezleri
canlı yayında çöktü

Altun'un açıklaması Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i afallattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.