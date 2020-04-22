Salgına karşı ekonominin dayanağı e-ticaret oldu

Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirlerin ardından fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler azalırken tüketiciler, “temassız ticaret” olarak adlandırılan e-ticaret platformlarına yöneldi.

Türkiye’de yaklaşık 18 bin aktif e-ticaret sitesi üzerinden alışverişler yapılırken, 9.000’e yakın e-ticaret sitesine altyapı sağlayan IdeaSoft, milyonlarca siparişi analiz ederek Mart ve Nisan aylarında e-ticaret sektöründeki değişimi ürün ve kategori bazında gözler önüne serdi.

Üstelik Türkiye’de bir ilke imza atarak internet-ten hangi ürünlerin satıldığını anlık olarak gösteren canlı bir harita yayınladı.

Canlı haritaya göre, 2020 yılında internetten yaklaşık 11,5 milyon ürün satıldı. Salgın günlerinde hem e-ticaret sektöründeki değişimi anlamak hem de e-ticarete adım atmak isteyenler için IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara soruları yanıtladı.

Koronavirüs salgınıyla e-ticarette neler değişti? Mart ve Nisan ayları arasında bir fark var mı?

Seyhun Özkara: Mart ayında internetten en çok satın alınan ürün grubu hijyen ve gıda oldu. Nisan ayında ise insanlar evde kaldıkları süreyi verimli geçirmek için alışveriş yapıyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra evcil hayvan ürünleri, hobi ürünleri, kitap ve kırtasiye, spor ekipmanları ile oyun ve oyuncak kategorileri öne çıkıyor.

Koranavirüsün e-ticarete ve tüketim alışkanlıklarına etkisini analiz ettiğimiz raporda Mart ayında internetten satın alınan dezenfektan, maske, kolonya, sabun, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil ol-mak üzere hijyen ürünleri sayısı 6,5 kat arttı.

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Adet bazındaki %5.413’lük rekor artışla ilk sırada yer alan dezenfektan ürünlerini %3.224 artışla maske, %1.148’le kolonya, %512’yle ateş ölçer ve %286’yla eldiven çeşitleri takip etti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler ise vitamin ve takviye gıdalara yöneldi. Ocak ayına kıyasla bu kategoride satılan toplam ürün adedi Mart ayında %177 arttı.

Türkiye’de bir ilk olarak e-ticaret verilerini anlık olarak sunmaya başladınız. Sosyal medyada çokça konuşuldu. Yayınlanan verilerin kaynağı nedir? Herhangi bir moderasyon uygulanıyor mu?

Seyhun Özkara: Anlık satış verilerini takip ettiğimiz canlı destek web sitemiz üzerinden herhangi bir moderasyon yapılmıyor. Sitenin anlık olarak güncellendiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle online alışverişin en yoğun olduğu 13:00 - 16:00 saat aralığında sitede gösterilenden çok daha fazla ürün satılıyor tabi ki. 1 saniye içerisinde 100’den fazla ürün satıldığı için biz sitede yalnız bir tanesini gösterebiliyoruz.

Tüm veriler IdeaSoft altyapısını kullanarak kendi e-ticaret sitesini açan ve satış yapan, büyük çoğunluğu KOBİ’lere ait olan veriler. Hepsiburada, Gittigidiyor vb. e-ticaret yapılarının verileri yer almıyor. KOBİ ve girişimcilere kılavuzluk etmek adına Türkiye’nin e-ticaret yolculuğunu anlık olarak ve şeffaf bir şekilde takip edebilecekleri bir sistem kurduk.

Vurgulamak istediğimiz temel nokta, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de büyük şirketler gibi e-ticaret kanalına ağırlık vererek bu pandemi sürecini temassız ve güvenli ticaretin sağladığı avantajlarla atlatabileceği. Salgın döneminde kepenk kapatmak zorunda kalan birçok işletmeye her ürünün internette alıcısının ve satıcısının olduğunu gösteriyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun internetten sadece markalı ürünler satılmıyor, her ürünün bir alıcısı var. Biz işlet-melere temassız olarak da ticarete devam etmeleri için destek oluyoruz ve bunun için yoğun çaba harcıyoruz.

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Sıfırdan e-ticarete başlamak isteyen biri tüm süreçleri nasıl öğrenebilir? İnternetten satış yap-maya başlamanın maliyeti nedir?

Seyhun Özkara: E-ticarete başlayan girişimciler için bizim hep altını çizdiğimiz şey, gerçekçi hesaplamalar ile bu yola çıkmaları ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeleri oluyor. Bugün sıfırdan e-ticarete başlamak isteyen biri 200-250 TL’lik bir bütçeyle internetten satış yapmaya başlayabilir.

E-ticarete yeni başlayan kişilerin aklında hep aynı sorular oluyor. 15 yıl içinde bu soruları ve en hızlı çözümlerini tecrübe ettik; bu tecrübelerimizden yola çıkarak her hafta 3 gün ücretsiz e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Güçlü teknik destek ekibimizle müşterilerimize birebir destek ol-uyoruz. Kullanıcılarımızın maliyetlerini düşürmek ve tasarruflarını artırmak için ödeme firmaları, kargo şirketleri ve ihtiyaç duyabilecekleri birçok kurumla ayrıcalıklı anlaşmalar yapıyoruz. IdeaSoft olarak müşterilerimizi dinleyerek kendimizi dinamik tutmaya özen gösteriyoruz ve çözüm odaklı hareket ediyoruz. Biz işimizin odağına müşteri memnuniyetini koyuyoruz ve bu bizi rakiplerimizden ayrıştırıyor.

E-ticarete bu denli bir yönelim varsa sene başından bu yana size gelen yeni e-ticaret girişimci sayısında bir değişim var mı? Varsa ne yönde?

Seyhun Özkara: İşletmelerin e-ticarete olan ihtiyacı yıldan yıla artıyor diyorduk, fakat bu sü-reçte günden güne artıyor ve dijitalleşme sürecine çok daha hızlı adapte olmaya başlıyorlar. Özellikle salgın sonrasında e-ticaretin getirdiği faydalar ve sunduğu avantajlar ile bu süreç ivme kazandı. 2020 yılını yorumlamak gerekirse; sosyal medya üzerinden satış yapmak isteyen ev hanımları, beyaz yakalı olup e-ticarete başlamak ve özellikle hali hazırda ticaretle uğraşan ve işini e-ticarete taşımak isteyen girişimcilerin sayısı geçtiğimiz yıllara kıyasla bu sene çok daha fazla arttı.

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E-ticaret sektöründe yer alan KOBİ’ler veya bireysel girişimciler için salgın sürecinin en önemli katkısı ne olur sizce?

Seyhun Özkara: Pandemi sürecinde ilk defa online alışveriş deneyimi yaşayan birçok kullanıcı oldu ve mutlaka sonrasında da bunun devamı gelecektir. İnternetten alışveriş yapan kullanıcı sayısındaki artışın yanı sıra alışveriş yapma sıklığı da arttı. Kullanıcı sayısındaki bu artış ve tü-ketici alışkanlıklarındaki değişim e-ticaret yapan girişimcilere ve işletmelere katkı sağlıyor. Normal koşullar altında e-ticaret sektöründe birkaç yılda kat edeceğimiz yolu son birkaç ayda kat ettiğimizi düşünüyorum. Kullanıcı alışkanlıklarının online alışveriş konusunda değişime uğrayacağı da aşikar.