Türkiye e-ticaret pazarında satılan ürünler canlı yayınlanıyor

Corona virüs salgınına karşın alınan tedbirlerin ardından fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler azaldı ve tüketiciler, e-ticaret sitelerine yöneldi. Özellikle online alışverişlerde sepetlerin içeriği hızla değiştiğini söylemek mümkün. IdeaSoft, Mart ayıyla birlikte online ticaret alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koymak adına 8 binden fazla e-ticaret sitesinin siparişlerini inceleyerek Ocak ayıyla kıyasladı. Satışları bu sitedenanlık takip edebilirsiniz.

Virüsten korunmanın yollarını arayan vatandaşların yoğun ilgisiyle dezenfektan satışları yüzde 5.413 artış gösterdi. Yoğun talep, fiyatları da etkiledi; Mart ayında maske fiyatları ortalama yüzde 520, ateş ölçer fiyatları ise yüzde 139 arttı. IdeaSoft’un corona virüsün e-ticarete ve tüketim alışkanlıklarına etkisini incelediği raporda Mart ayında internetten satın alınan dezenfektan, maske, kolonya, eldiven ve ıslak mendil olmak üzere hijyen ürünleri sayısı 6,5 kat arttı.

Adet bazındaki yüzde 5.413’lük rekor artışla ilk sırada yer alan dezenfektan ürünlerini yüzde 3.224 artışla maske, yüzde 1.148’le kolonya, yüzde 512’yle ateş ölçer ve yüzde 286’yla eldiven çeşitleri takip etti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler ise vitamin ve takviye gıdalara yöneldi. Ocak ayına kıyasla bu kategoride satılan toplam ürün adedi Mart ayında yüzde 177 arttı.

Araştırmada talebin arttığı ürünlerin birim fiyatlarında da değişim gözlendi. Webrazzi'nin haberine göre; Ocak ayına kıyasla Mart ayında rekor fiyat artışı gösteren ürün yüzde 502 ile maske oldu. Maskeyi yüzde 139’luk fiyat artışıyla ateş ölçer, yüzde 64 ile eldiven ve yüzde 55 ile ıslak mendil takip etti.

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İdeasoft araştırma sonuçlarını paylaştı.

Türkiye için anlık satış takibi

Evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı günümüzde e-ticaretin bir çıkış yolu olarak görüldüğünü belirten Seyhun Özkara, KOBİ ve girişimcilere destek olmak için canlıya aldıkları siteye değindi. Özkara, canli.ideasoft.com.tr adresinden ulaşılabilen bu site ile şu anda internetten nelerin satıldığını, ürünlerin en çok talep gördüğü illeri, hangi ürünün hangi fiyata satıldığını görmelerini sağladıklarını belirtti. Dikkat etmekte yarar var yan ekranı açıp canlı sitenin bağımlısı olabilirsiniz.