Alman iş adamları Türk ekonomisine güveniyor: Son 13 yılın ikinci en büyük yatırım miktarı

"Alman şirketleri Türkiye'deki ekonomik durumu oldukça olumlu görüyorlar. Bu şirketlerden bir kısmı bundan sonra yatırım yapmayı düşünüyor. Bir kısmı da biraz daha durumu değerlendirip daha sonra yatırım yapmayı planlıyor. Bu anlamda otomotiv ve makine sektörü oldukça öne çıkıyor. Türkiye ve Almanya arasında otomotiv sektöründe ilişkiler ileri aşamada. Gelecek 3-4 yıllık perspektifte Almanlar pazarı çeşitlendirmek istiyor. O zaman tabii ki Avrupa kapsamında en yakın ülkeler bakımından Türkiye en önemli yer olarak öne çıkıyor. Almanlar geçen yıl Türkiye'ye 700 milyon avroluk bir yatırım yaptı. Böylece son 13 yıldaki ikinci en büyük yatırım miktarına ulaşmış oldular."