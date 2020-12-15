Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Arçelik Japon teknoloji devinin hisselerine talip oldu
İŞ DÜNYASI

Arçelik Japon teknoloji devi Hitachi’nin hisselerine talip oldu

Arçelik Japon teknoloji devinin hisselerine talip oldu

Arçelik, Japonya merkezli elektronik ve teknoloji devi Hitachi’nin ev aletleri sektöründeki hisselerinin yaklaşık yüzde 60’ına talip oldu. Satın alma işleminin yaklaşık 500 milyon dolar tutarında olacağı iddia edilirken, Arçelik tarafından KAP’a yapılan açıklamada söz konusu görüşmeler doğrulandı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv: Arçelik
Foto/arşiv: Arçelik

Japonya merkezli Hitachi firmasının ev aletleri sektöründeki hisselerinin yaklaşık yüzde 60’ını Arçelik’e satmayı planladığı bildirildi.

Japon basınında yer alan haberlere göre, 300 milyon dolar tutarında olması beklenen satış ile Hitachi’nin, Avrupa ve Orta Doğu’da avantajlı bir konumda bulunan Arçelik ile birlikte kâr potansiyelini artırma amacı güttüğü ifade edildi.

TÜRKİYE'DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunda yer alan haberlerde Arçelik’in Japon Hitachi’nin yurt dışı ev aletleri üretim operasyonlarını devralmak için görüşmelerde bulunduğu öne sürülmüş, satın alma işleminin yaklaşık 500 milyon dolar tutarında olacağı iddia edilmişti.

GÖRÜŞMELER DOĞRULANDI

Arçelik tarafından KAP’a yapılan açıklamada görüşmeler doğrulanırken, “Hitachi Ltd ile görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır” denilmişti.

Konut satışlarında yüzde 19'a yakın düşüş
EKONOMİ
Konut satışlarında yüzde 19'a yakın düşüş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Abone Ol Google News
Asgari ücrette ikinci tur

Asgari ücrette ikinci tur

​Online toplantı bu kez TİSK ev sahipliğinde yapılıyor.
Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.
Ankara da İstanbul gibi: Toplu taşıma araçlarında yoğunluk mesafe kurallarını ihlal etti

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Süleymanpaşalılar şehrin dört bir yerinden ücretsiz dezenfektan alacak.

Joe Biden resmen başkan

Joe Biden resmen başkan

​İlk kez bir Türk delegenin yer aldığı Seçiciler Kurulu onayladı.
1977'den beri seçiliyor

1977'den beri seçiliyor

​Türk siyasi tarihinde herkes değişti ama hep muhtar kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.