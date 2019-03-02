Ekonomi Türk markası oluşturulmazsa yabancıların eline geçecek
İŞ DÜNYASI

Asansörde kritik uyarı: 10 yıl içinde yabancıya kaptırılabilir

Türk markası oluşturulmazsa yabancıların eline geçecek

Asansör Sanayicileri Federasyonunun (ASFED) hazırladığı rapora göre, yerli markalar bir araya gelerek küresel bir Türkiye markası oluşturmadığı takdirde asansör sektörü, 10 yıl içinde yurt içindeki yerini yabancı markalara kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv: Asansör montajı.
Foto/Arşiv: Asansör montajı.

Geçen yılın ekim ayında sektör yetkilileri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Daha sonra "Asansörde Türkiye markası" oluşturulmasına ilişkin çalışma başlatan ASFED, sektörde faaliyet gösteren tüm derneklerden görüş istedi.

Bünyesinde bir çalışma grubu oluşturan ASFED, 4 ay süren çalışmanın ardından raporunu hazırladı.

Raporda yer alan önemli tespitlerden biri yerli markaların küresel markalar nedeniyle 10 yıl içinde yok olma riski bulunması oldu. Raporda, yerli markalar bir araya gelerek küresel bir Türkiye markası oluşturmazsa sektörün yurt içindeki yerini 10 yıl içinde yabancı markalara teslim edebileceği uyarısında bulunuldu.

"Küresel markalar yerli pazarı yok ediyor"

Raporda asansör ve yürüyen merdiven sektöründen küresel ölçekte en büyük payı 5 büyük markanın aldığı belirtilerek, bu markaların dünya pazarındaki toplam paylarının yüzde 70 olarak tahmin edildiği bildirildi.

  • Küresel markaların birçoğunun 100 yıllık geçmişe ve etkili bir dağıtım ağına sahip oldukları vurgulanan raporda, bu durumun sektöre yeni rakiplerin girmesini engellediğinin altı çizildi.

Yerli imalat ve montaj firmalarının pek çoğunun üretimden, montaj, bakım ve revizyon alanına kadar her alanda küresel markaların baskısı altında kaldıkları kaydedilen raporda, gelecek 10 yıl içerisinde anılan sürecin hızlanacağı ve yavaş yavaş yerli şirketlerin yerini tamamen küresel markalara bırakacağı görüşüne de yer verildi.

Raporda, "Hemen her sektörde büyük küresel markaların küçük markaları satın alarak yerli pazarı bir nevi yok ettiği gerçeği, 10 yıl içerisinde asansör sektöründe yaşanacaktır." tespitinde de bulunuldu.

REKLAM

Küresel asansör markalarının inşaat sektöründe artan oranda tercih edilmesinin yerli markalar açısından risk oluşturduğuna işaret edilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Havaalanları, metro istasyonları, alışveriş merkezleri, dört yıldız ve üzeri oteller, özel hastaneler gibi pek çok alanda neredeyse hiçbir yerli üretim asansörün kullanılmadığı görülüyor. Tüm bunların sonucunda; küresel yabancı markaların pazar payı artarken, asansörün aylık bakım/onarım maliyetini karşılamak zorunda kalan bina maliklerinin ödeyecekleri aylık bakım ücretleri, yerli asansörlerin bakım ücretlerinin 3 ila 5 katı üzerine çıktığı da görülüyor."

"Asansör milli bir konu"

aşkanı Yusuf Atik, konuya ilişkin değerlendirmesinde asansörün milli bir konu olduğunu kaydetti.

"Asansörde çıkaracağımız yerli bir küresel marka Türkiye ekonomisine oldukça önemli katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulunan Atik, asansör ve yürüyen merdiven sanayini "Türkiye ekonomisinin geleceği" olarak nitelendirdi.

Atik, oluşturulacak küresel markaya tüm kamu kuruluş ve özel sektörün inşası aşamasında destek verilerek, bunun milli bir mesele olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Nasıl ki yerli otomobil, yerli cep telefon, yerli savunma sanayine sahip çıkıyorsak yerli bir asansör ve yürüyen merdiven sanayine de aynı oranda sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

  • Türk asansör sektörünün küresel bir marka oluşturmak için her türlü altyapıya sahip olduğuna işaret eden Atik, ülkenin dört bir yanında pek çok asansör fabrikası ve donanımlı mühendis olduğunu da vurguladı.

Atik, sektör temsilcilerini güçlerini birleştirerek global düzeyde varlığını artırabileceğini bildirdi.

Mühendislik harikası 'Yatay Gökdelen'
EKONOMİ
Mühendislik harikası 'Yatay Gökdelen'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: Milli uçak 2026'da göklerde
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: Milli uçak 2026'da göklerde

Bankalardan ucuza satılık 15 bin gayrimenkul
EKONOMİ
Bankalardan ucuza satılık 15 bin gayrimenkul
Arkamızda halkımız var

Arkamızda halkımız var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuşuyor.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Adalet Bakanı, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi.
QR kodlu tapu çok önemli

QR kodlu tapu çok önemli

​Bakan Kurum, QR kodlu yeni tapu senet uygulamasını anlattı.
Tutuklandı

Tutuklandı

​DHKP-C operasyonunda sığınakta yakalanmıştı.
YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

İki terör örgütü Türkiye'ye karşı işbirliğinde.
PKKnın şah damarını kestik

PKKnın şah damarını kestik

​İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleyi değerlendirdi.
Huawei CFOsuABD yolcusu

Huawei CFOsuABD yolcusu

​Çin Dışişleri bakanlığı iade nedeniyle Kanada'ya tepki gösterdi.
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

​Sivas'taki Delik Tepe görenleri hayrete düşürüyor.
Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

​Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alıyor.
Ölüm büyüsünekırmızı bülten

Ölüm büyüsünekırmızı bülten

​İki yılda 2 milyon TL para alan zanlı için yeni karar.
Yabancıya kaptırılabilir

Yabancıya kaptırılabilir

Asansör üreticilerinden Türk markası çağrısı.
2026da göklerde

2026da göklerde

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı milli uçakta tarih verdi.
Kuyumculardan tavsiye

Kuyumculardan tavsiye

​31 Mart seçimleri öncesi yatırım zamanı.
Kıskıvrak yakalandılar

Kıskıvrak yakalandılar

Eş zamanlı uygulamalarda 2 bin 612 kişi yakalandı.
Ankaragücü yasta:2 ölü 23 yaralı

Ankaragücü yasta:2 ölü 23 yaralı

Taraftarların bulunduğu otobüs kaza yaptı.
Cumhurbaşkanlığıaracı kaza yaptı

Cumhurbaşkanlığıaracı kaza yaptı

Erdoğan'ı koruyan 5 özel harekatçı yaralandı.
Karatayı dinlemeyinölebilirsiniz

Karatayı dinlemeyinölebilirsiniz

Anjiyo olan Altaylı, Karatay'a ateş püskürdü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.