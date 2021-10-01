Ekonomi ATO Başkanından Getire çağrı Alımlarınızı KOBİlerden yapın
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ATO Başkanı'ndan Getir’e çağrı: Alımlarınızı KOBİ’lerden yapın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobil teknoloji, perakende ve lojistik hizmetlerini bir arada yürüterek uygulama üzerinden gıda ve ihtiyaç malzemeleri satışı yapan Getir’in, Ankara’da satışa sunduğu ürünleri Ankara’da bulunan KOBİ’lerden temin etmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
ATO Başkanından Getir’e çağrı: Alımlarınızı yerel KOBİ’lerden yapın
ATO Başkanı Baran’a, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik ve Mehmet Fatih Çetinkaya eşlik etti.

Aldığı yabancı yatırımlarla Türkiye’nin ikinci Unicorn’u unvanını alan Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Fatih İnanılır, Departman Müdürleri Bora Tanrıverdi ve İbrahim İdiç ile ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret etti. Getir’in kuruluşundan bu yana büyüme sürecini ve çalışma yöntemi hakkında bilgi veren İnanılır, 460 depo ile hizmet veren Getir’in Türkiye geneline hizmet verme hedefi bulunduğunu kaydetti.

Bu yıl İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa’da hizmete başlayan Getir’in satınalma yoluyla İspanya, Portekiz ve İtalya pazarına girdiğini bildiren İnanılır, Getir’in yılsonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri’nde de faaliyetlerine başlayacağını aktardı.

Getir’in mobil teknoloji, perakende velojistik bilgiyi bir araya getiren bir şirket olduğunu anlatan İnanılır, “Getir, aldığı yatırımlarla 7,5 milyar dolarlık bir değerleme rakamına ulaştı. Yatırımcılar tamamen teknoloji ve fikre yatırım yapıyor” dedi.

ATO Başkanı Baran da konuşmasında Getir’in kısa sürede ulaştığı başarılarla Türkiye’nin gururu haline geldiğini söyledi. Getir ve benzeri uygulamaların konvansiyonel ticaret yapan işletmelerin iş hacimlerini etkilediğinin altını çizen Baran, “Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bu yeni uygulama ve yaşam şekilleri nedeniyle geleneksel ticaret yürüten üyelerimiz olumsuz etkileniyor. Ancak gelinen bu aşamadan geri dönüş söz konusu olamaz. Bu yüzden biz de üyelerimizi yeni gelişmelere uygun şekilde eğitmeye ve destekleme devam ediyoruz” diye konuştu.
ATO Başkanı Baran da konuşmasında Getir’in kısa sürede ulaştığı başarılarla Türkiye’nin gururu haline geldiğini söyledi. Getir ve benzeri uygulamaların konvansiyonel ticaret yapan işletmelerin iş hacimlerini etkilediğinin altını çizen Baran, “Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bu yeni uygulama ve yaşam şekilleri nedeniyle geleneksel ticaret yürüten üyelerimiz olumsuz etkileniyor. Ancak gelinen bu aşamadan geri dönüş söz konusu olamaz. Bu yüzden biz de üyelerimizi yeni gelişmelere uygun şekilde eğitmeye ve destekleme devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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