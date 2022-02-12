Ekonomi Avrupada benzin fiyatları rekor seviyede
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'da benzin fiyatları rekor seviyede

Küresel piyasalarda petrol fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Yakıt fiyatları özellikle kuzey bölgelerde daha da arttı. Fiyat artışından en fazla etkilenen avrupa ülkelerinin başında İtalya, İngiltere ve Almanya geliyor. İşte dünya ülkelerinde benzin fiyatları ve akaryakıt fiyatlarına yapılan artışlar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Avrupada benzin fiyatları rekor seviyede
​Avrupa'da benzin fiyatları rekor seviyede

Avrupa ülkelerinde akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı.
İTALYA
İtalya’da akaryakıt fiyatları Şubat ayında rekor seviyede artarak 2 Euro’yu geçti.

İtalya’da akaryakıt fiyatları Şubat ayında, 2014 yılında kaydedilen rekor seviyeleri aştı. İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerinden derlenen bir çalışmaya göre self servis hizmetin bulunduğu istasyonlarda benzinin litre fiyatı ortalama 1,826 Euro’ya, istasyon görevlisinin bulunduğu istasyonlarda ise 1,958 Euro’ya yükseldi. Ülkedeki bazı akaryakıt istasyonlarında ise benzinin litre fiyatı 2 Euro’yu aşarken, motorinde ise litre fiyatı ortalama 1,838 Euro seviyesine çıktı.
İNGİLTERE
İngiltere’de akaryakıt fiyatları, ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1.47 sterline, dizel benzinin ise 1.51 sterline ulaşmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere ekonomisinde enflasyonun yükselmesine neden olan akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. İngiltere’de otomobil birliği AA’ya göre ülkede akaryakıt fiyatları geçtiğimiz Şubat ayında varil başına yaklaşık 44 sterlinden 72 sterline yükselerek son 12 ayda yüzde 60’dan fazla artış gösterdi. Buna göre ülke genelinde benzin pompa fiyatı litre başına 1.47 sterline yükseldi. Dizel fiyatları ise 1.51 sterline ulaştı. Böylece akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

ALMANYA
Küresel petrol fiyatları istikrarlı şekilde yükselişini sürdürürken, Almanya’da sürücüler depolarını her doldurduklarında rekor benzin ve dizel fiyatlar ile karşı karşıya kalıyor.

Almanya'da benzin (E10) litre fiyatı bu ay içinde 1,712 avroya ulaşarak, 2012’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede petrol, elektrik ve gaz fiyatlarının artmasıyla pahalı enerji birçok hane için artan bir sorun olmaya devam ediyor.
İSVİÇRE
İsviçre'de akaryakıt fiyatları son 4 aydır yükselirken petrol fiyatlarının bu ayın sonuna doğru son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkması öngörülüyor.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması birçok Avrupa ülkesi gibi İsviçre'de de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi.

2021'in başından ekim ayına kadar litre fiyatı 1,50 İsviçre Frangı seviyelerinden 1,70 frank civarına yükselen 95 oktan benzin, 22 Ekim 2021'den bu yana 3 kez üst üste gelen zamlardan ötürü 1,80 frank bandında ilerliyor.

Son bir haftadır litre fiyatı 1,85 franka yükselen 95 oktan benzinin, bu ayın sonuna doğru İsviçre'nin birçok kantonunda litresi 2 franga çıkarak 2008'den bu yana en yüksek fiyatlarını bulması bekleniyor.
İsviçre'de akaryakıt fiyatları son 4 aydır yükselirken petrol fiyatlarının bu ayın sonuna doğru son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkması öngörülüyor.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması birçok Avrupa ülkesi gibi İsviçre'de de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi.

2021'in başından ekim ayına kadar litre fiyatı 1,50 İsviçre Frangı seviyelerinden 1,70 frank civarına yükselen 95 oktan benzin, 22 Ekim 2021'den bu yana 3 kez üst üste gelen zamlardan ötürü 1,80 frank bandında ilerliyor.

Son bir haftadır litre fiyatı 1,85 franka yükselen 95 oktan benzinin, bu ayın sonuna doğru İsviçre'nin birçok kantonunda litresi 2 franga çıkarak 2008'den bu yana en yüksek fiyatlarını bulması bekleniyor.

Gomis ilk 11de

Gomis ilk 11'de

​Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Geriden gelerek kazandı

Geriden gelerek kazandı

​Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize de olumlu yansıyacak

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgeler için uyardı.
Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

​Bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülünü aldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi.

Bu yıl ocak ayında metrekareye 44 kilogram kar suyu düştü.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yapıyor.
'Uçak değil savaş sistemi'

'Uçak değil savaş sistemi'

​Her tarafında radar var: Kendini göstermiyor ama herkesi görüyor.

​700 bin TL harcadı, herkesin ilgi odağı oldu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV indirimini memnuniyetle karşılıyoruz
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV indirimini memnuniyetle karşılıyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
İş dünyası Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni adımlar ve tedbirlerden memnun
Ekonomi

İş dünyası Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni adımlar ve tedbirlerden memnun

İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri memnuniyetle karşıladı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Açıklanan kararlar, üretim ve ihracatı önceleyen birçok destek, tedbir ve teşvik paketi ile ekonomimize ayrı bir canlılık getirecektir" dedi.
Herkes kaçıyor: Ukrayna ve Rusya gerilimi zirvede
Dünya

Herkes kaçıyor: Ukrayna ve Rusya gerilimi zirvede

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. İki ülke arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Hollanda ve Almanya vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri uyarısında bulundu. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD tarafından yapılan açıklamada “Krizi çözmek için diplomatik bir yol açık” denildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.