​Avrupa'da benzin fiyatları rekor seviyede

Avrupa ülkelerinde akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı.

İTALYA

İtalya’da akaryakıt fiyatları Şubat ayında rekor seviyede artarak 2 Euro’yu geçti.

İtalya’da akaryakıt fiyatları Şubat ayında, 2014 yılında kaydedilen rekor seviyeleri aştı. İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerinden derlenen bir çalışmaya göre self servis hizmetin bulunduğu istasyonlarda benzinin litre fiyatı ortalama 1,826 Euro’ya, istasyon görevlisinin bulunduğu istasyonlarda ise 1,958 Euro’ya yükseldi. Ülkedeki bazı akaryakıt istasyonlarında ise benzinin litre fiyatı 2 Euro’yu aşarken, motorinde ise litre fiyatı ortalama 1,838 Euro seviyesine çıktı.

İNGİLTERE

İngiltere’de akaryakıt fiyatları, ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1.47 sterline, dizel benzinin ise 1.51 sterline ulaşmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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İngiltere ekonomisinde enflasyonun yükselmesine neden olan akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. İngiltere’de otomobil birliği AA’ya göre ülkede akaryakıt fiyatları geçtiğimiz Şubat ayında varil başına yaklaşık 44 sterlinden 72 sterline yükselerek son 12 ayda yüzde 60’dan fazla artış gösterdi. Buna göre ülke genelinde benzin pompa fiyatı litre başına 1.47 sterline yükseldi. Dizel fiyatları ise 1.51 sterline ulaştı. Böylece akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

ALMANYA

Küresel petrol fiyatları istikrarlı şekilde yükselişini sürdürürken, Almanya’da sürücüler depolarını her doldurduklarında rekor benzin ve dizel fiyatlar ile karşı karşıya kalıyor.

Almanya'da benzin (E10) litre fiyatı bu ay içinde 1,712 avroya ulaşarak, 2012’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

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Ülkede petrol, elektrik ve gaz fiyatlarının artmasıyla pahalı enerji birçok hane için artan bir sorun olmaya devam ediyor.

İSVİÇRE

İsviçre'de akaryakıt fiyatları son 4 aydır yükselirken petrol fiyatlarının bu ayın sonuna doğru son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkması öngörülüyor.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması birçok Avrupa ülkesi gibi İsviçre'de de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi.

2021'in başından ekim ayına kadar litre fiyatı 1,50 İsviçre Frangı seviyelerinden 1,70 frank civarına yükselen 95 oktan benzin, 22 Ekim 2021'den bu yana 3 kez üst üste gelen zamlardan ötürü 1,80 frank bandında ilerliyor.

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Son bir haftadır litre fiyatı 1,85 franka yükselen 95 oktan benzinin, bu ayın sonuna doğru İsviçre'nin birçok kantonunda litresi 2 franga çıkarak 2008'den bu yana en yüksek fiyatlarını bulması bekleniyor.

İsviçre'de akaryakıt fiyatları son 4 aydır yükselirken petrol fiyatlarının bu ayın sonuna doğru son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkması öngörülüyor.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması birçok Avrupa ülkesi gibi İsviçre'de de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi.

2021'in başından ekim ayına kadar litre fiyatı 1,50 İsviçre Frangı seviyelerinden 1,70 frank civarına yükselen 95 oktan benzin, 22 Ekim 2021'den bu yana 3 kez üst üste gelen zamlardan ötürü 1,80 frank bandında ilerliyor.

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Son bir haftadır litre fiyatı 1,85 franka yükselen 95 oktan benzinin, bu ayın sonuna doğru İsviçre'nin birçok kantonunda litresi 2 franga çıkarak 2008'den bu yana en yüksek fiyatlarını bulması bekleniyor.