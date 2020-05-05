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Ekonomi Bakan Albayrak Kadınların iş hayatındaki dik duruşları bizlere güç veriyor
İŞ DÜNYASI

Bakan Albayrak: Kadınların iş hayatındaki dik duruşları bizlere güç veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ’Birlikte Başaracağız’ başlığı ile yaptığı paylaşımda “Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım’ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, “Bu bir Milli Mücadele bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var” ifadelerine yer verdi.

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