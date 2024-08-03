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Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'un danışmanlık hizmetlerinden son 5 yılda yaklaşık 875 bin genç yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ve meslek danışmanlarının, son 5 yılda yaklaşık 875 bin gence danışmanlık hizmeti verdiğini duyurdu.

Halil Akkoç
14:27 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un kariyer planlamasındaki gençlerin yanında olduğunu belirtti.

Işıkhan,
"İş ve meslek danışmanlarımız üniversite tercih aşamasında 50 bin 315 öğrencimize meslek ve kariyer danışmanlığı hizmeti verdi. Son 5 yılda 15-19 yaş arasında 874 bin 962 gencimiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalandı. Geleceğini emin adımlarla inşa etmek isteyen gençlerimizi İŞKUR il müdürlüklerimize davet ediyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız sizleri bekliyor."
ifadelerini kullandı.
#İŞKUR
#Vedat Işıkhan
#Türkiye
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