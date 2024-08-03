Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'un danışmanlık hizmetlerinden son 5 yılda yaklaşık 875 bin genç yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mayıs ayında istihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak, 32 milyon 920 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attığımız kararlı adımların neticesinde, işsizlik verilerinde de beklediğimiz sonuçları alıyoruz" dedi.