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Bakan Işıkhan merak edilen soruları yanıtladı: Çalışma saatleri kısalacak mı maaş farkı oluşacak mı?

Bakan Işıkhan merak edilen soruları yanıtladı: Çalışma saatleri kısalacak mı maaş farkı oluşacak mı?

09:081/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
AA
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Bakan Vedat Işıkhan
Bakan Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." dedi. Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?"
sorusu üzerine
Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." diye konuştu.

Çalışma saatleri kısalacak mı?

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.
#Vedat ışıkhan
#Kabine toplantısı
#Emekli

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