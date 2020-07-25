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Ekonomi Bakan Kurum duyurdu Hava kirliliğine anlık takip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum duyurdu: Hava kirliliğine anlık takip

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın’da gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısı sonrasında Aydın’daki projeler ve alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Aydın’da yapılması planlanan Millet Bahçeleri, TOKİ Projeleri, Kentsel Dönüşüm ve il geneli diğer projeler hakkında konuşan Bakan Kurum; “Bugün Aydın için önemli kararlar aldık ve Aydınımız hiçbir şeyden mahrum kalmayacak” dedi. Kurum ayrıca, "Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın’da gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısı sonrasında Aydın’daki projeler ve alınan kararlar hakkında bilgi verdi.

Koordinasyon toplantısında Aydın ile ilgili alınan kararları açıklayan Bakan Kurum, “Aydın jeotermal bakımından yüzde 70 jeotermale sahip bir şehir ve 36 jeotermal tesisi var. Aldığımız karar doğrultusunda bakanlığımızın mobil ölçüm cihazını Aydın’a gönderiyoruz. Artık Aydın Valiliği nezdinde görev yapacak olan bu cihazımızla birlikte tüm jeotermal tesislerinin hava kalitesini anlık izleyeceğiz. Tesislerin hava kirliliğini ölçmek üzere hava kalitesi ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu getireceğiz ve tüm tesisler bu cihazları yıl sonuna kadar takmış olacak. Aynı zamanda bölgede istihdamı için projeler yürüteceğiz. Jeotermalden faydalanarak Aydın’ın ısınma ve tarımda kullanılması amacıyla çalışma yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Hava kirliliği olan tesisler için kapatma işlemleri de dahil her türlü yaptırımı uygulayacağız” dedi.

Aydın’a 688 TOKİ yapılacak

Aydın’da yapımı devam eden TOKİ ve Millet Bahçeleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Kurum; “İncirliova’da 206, Söke’de 200, Efeler’de 200, Çine’de 82 olmak üzere toplam 688 sosyal konut çalışmaları Aydın’da başlatılmıştır. Sosyal konut çalışmalarına devam edeceğiz. Adnan Menderes Üniversitemizin hemen yanında da TOKİ çalışmalarımız başlıyor. Nazilli’deki 34 bin metrekarede inşa edilen Millet Bahçesinin inşasında sona yaklaşıldı. Aydınımıza bir millet bahçesi yakışır dedik ve bu kapsamda Efeler’de bulanan AYTER alanında bir Millet Bahçesini Aydın’a kazandırıyoruz. Şehrin merkezine Millet Bahçesi yapmamız önemliydi. Yine Ilıcabaşı Mahallemizdeki kentsel dönüşümü de başlatıyoruz. Bu çerçevede hem Millet Bahçesi hem rezerv konutlar ile Aydın’daki deprem riskini azaltacak kentsel dönüşüm de başlamış olacak. Etaplar halinde hızlı bir şekilde dönüşümü sağlayacağız. Aydın’da deprem riski taşıyan yapı stoğu çok ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yürütüyor olacağız” ifadelerini kullandı.

  • Koçarlı’da altyapı çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum; “Koçarlı’da kanalizasyonu yok ve Koçarlı’ya en kısa zamanda kanalizasyonu kazandıracağız. 10 milyonluk proje ile hem kanalizasyon hem arıtma tesisi olacak. Güçlü şehirler için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehirlerimizin önceliği ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aydın bizim için önemli bir şehrimiz. Gerekli kararları da bugün aldığımızı düşünüyorum” dedi.

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