Ekonomi Bakan Kurum Gençler hazır mısınız? diyerek duyurdu İstihdam müjdesini verdi
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Bakan Kurum 'Gençler hazır mısınız?' diyerek duyurdu: İstihdam müjdesini verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi geldi. Bakan Murat Kurum, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında yapılacak tüm ihalelerde, istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20'sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurum Gençler hazır mısınız? diyerek duyurdu: İstihdam müjdesini verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum güzel haberi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlere seslenerek, yeni mezunların heyecanla, sabırsızlıkla beklediği bir haberi, müjdeyi paylaşmak istediğini belirtti. Bakan Kurum, "Artık binlerce projede, genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev alacaklar." ifadesini kullandı.

Geçen hafta "Gençlerimiz hazır olsun. Genç istihdamına yönelik çalışmamızın detaylarını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. İrtibatı koparmayalım." mesajını içeren bir paylaşım yaptığını anımsatan Kurum, "İrtibatı koparmadık. Eksik olmayın. Binlerce yorum yaptınız. Çok güzel mesajlar attınız. Ben her bir arkadaşıma mesajları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH, SİZLER DE BU YOLDA YÜRÜYECEKSİNİZ"

Çok hızlı şekilde çalışmayı tamamlayarak genelgeyi an itibarıyla tüm kurumlara ve belediyelere gönderdiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, 81 ilimize yaptığımız tüm ziyaretlerde hep sizlerle beraber olduk. Vakit buldukça sizlerle şehirlerimizde buluştuk, kampüslerde buluştuk. Bakanlık olarak, 81 ilimizde ve yurt dışında yürüttüğümüz binlerce projemiz var. Hepimiz istiyoruz ki, bu projelerimizde genç arkadaşlarımız da yeni mezun arkadaşlarımız da görev alsın, çalışsın. Ben de inşaat mühendisliğini bitirir bitirmez bir şantiyede çalışmaya başlamıştım. Şantiye yılları, bana çok büyük bir tecrübe olarak geri döndü. Hala en büyük heyecanım, başıma baretimi, sırtıma montumu, ayağıma çizmemi geçirmek. İnşallah, sizler de bu yolda yürüyeceksiniz. Bizler de sizin yolunuzu açıyoruz."

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