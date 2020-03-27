Ekonomi Bakan Pakdemirli açıkladı 2 bin 153 personel alınacak
İŞ DÜNYASI

Bakan Pakdemirli açıkladı: 2 bin 153 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi. 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Pakdemirli’den atama bekleyen gençlere müjde.
Bakan Pakdemirli’den atama bekleyen gençlere müjde.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı.

Pakdemirli, toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığına daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamanın hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı.

Atamaların 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, “Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

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