Ekonomi Bakan Selçuk Her engellinin bir iş koçu olacak
İŞ DÜNYASI

Bakan Selçuk: Her engellinin bir iş koçu olacak

Bakan Selçuk: Her engellinin bir iş koçu olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) sağladığı İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018 yılında başlatılan 'Engelli İş Koçluğu' modelini 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
'Engelli İş Koçluğu' modeli 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılacak.
'Engelli İş Koçluğu' modeli 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamasında, 'Engelli İş Koçluğu' modelinin, engellilerin istihdama geçişinde ve işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin kullanılan bir yöntem olduğunu belirtti. Selçuk, ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanan modelin altyapısı için 8 pilot il üzerinden eğitim, yöntem ve uygulama kapsamında 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları yürüteceklerini kaydetti. Selçuk, "Bu kapsamda 'Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi' hazırlanmış olup, kabul edilerek 2018-2020 T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı kapsamına alındı" dedi.

'ENGELLİLERE DESTEK OLACAĞIZ'

Bakan Selçuk, Engelli İş Koçluğu Projesinin odak noktasının engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanması olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Engellilerimize daha bütüncül ve nitelikli bir hizmet sunumu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni model ile birlikte engellilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek, işgücü piyasasına geçişlerine destek olup, istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturacağız. Bu mekanizma ile engellilerimizi hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli bir şekilde takip edeceğiz. Bir anlamda Engelli İş Koçluğu uygulaması ile İŞKUR, engellilerin kayıt altına alınmasından sonra bireysel profilleme çalışması yapacak, daha sonra istihdam imkânlarının araştırılmasıyla iş arama sürecinde engellilere destek olacaktır. Akabinde işverenlerle iletişime geçerek süreç hakkında bilgi verip, görüşmeler gerçekleştirecek ve son olarak engelliler; engelli bireylerin aileleri, iş arkadaşları ve yöneticilerinin bilgilendirilmesi suretiyle işyerinde ve iş dışında destek sağlanacak."

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Bakan Selçuk, engelli vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak iş ve meslek danışmanlarınca kendilerine yol haritası belirleyeceklerini, işe yerleştirme ve sonrasında sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.


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