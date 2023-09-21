|
Ekonomi

Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı 64 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığın merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 64 bilişim uzmanı alınacağını duyurdu.

Halil Akkoç
11:03 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 32 sözleşmeli bilişim personeli, 18 sözleşmeli çözümleyici, 14 sözleşmeli mühendis alınacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yargı hizmetlerinde teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanmak, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırmak için bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kadromuzu bilişim uzmanı yeni çalışma arkadaşlarımızla güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.




#Yılmaz Tunç
#Bilişim uzmanı
#Adalet Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Google'un Yapay Zeka Robotu Bard Nedir, Nasıl Kullanılır?