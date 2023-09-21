Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı 64 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yargı hizmetlerinde teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanmak, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırmak için bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kadromuzu bilişim uzmanı yeni çalışma arkadaşlarımızla güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.