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Ekonomi Bakan Varank Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın
İŞ DÜNYASI

Bakan Varank: Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.

Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."

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