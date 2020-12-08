Bakan Varank: Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."
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Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."
Ayrıntılar geliyor...
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