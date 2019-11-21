Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi 4635 personel alınacak
İŞ DÜNYASI

Bakan Zehra Zümrüt ​Selçuk müjdeli haberi verdi: 4635 personel alınacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4635 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

  • "BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" müjdesi verdi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden konuya ilişkin detaylara ulaşılabileceği bilgisi de yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan istihdam müjdesi
EKONOMİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan istihdam müjdesi

18 sanığın cezası onandı

18 sanığın cezası onandı

Yargıtay, Türk Telekom baskını davasında kararını açıkladı.
Tutuklandı

Tutuklandı

​Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırmıştı.
4635 personel alınacak

4635 personel alınacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi.
Adalar fayı tsunami oluşturabilir

Adalar fayı tsunami oluşturabilir

​Marmara'da büyük deprem araştırması sonrası korkutan açıklama.
Korkutan deprem

Korkutan deprem

​Bölgede art arda iki deprem meydana geldi.
Alışılmışın dışında<br> kredi dayanışması gelecek

Alışılmışın dışında
kredi dayanışması gelecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiler için çok önemli açıklamalar.

Pes dedirten skandal

Pes dedirten skandal

Nesli tükenmekte olan vaşağı avlayıp çite astılar.

Yarına dikkat

Yarına dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Borsa'dan futbol kulüplerine destek

Borsa'dan futbol kulüplerine destek

​"Futbolu sadece spor olarak değerlendirmek mümkün değil."
'CHP'li ziyareti iddiası'na yalanlama

'CHP'li ziyareti iddiası'na yalanlama

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddialara ilişkin konuştu.
Büyükanıt ailesine telefon

Büyükanıt ailesine telefon

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Son gün 5 Aralık

Son gün 5 Aralık

​Yeterlilik belgesi alamayan bu işi yapamayacak.
​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

Her 2 mülteci çocuktan biri eğitim hakkından mahrum.
Sözde sözcünün yalanları ifşa oldu

Sözde sözcünün yalanları ifşa oldu

​Ermeni ailelerin Türkiye'ye teşekkür videoları terör örgütünün yalanlarını ortaya çıkardı.
Sözcü Kalın'dan kabine sonrası açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla Londra'da dörtlü zirve
Gündem

Sözcü Kalın'dan kabine sonrası açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla Londra'da dörtlü zirve

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

Sözcü Kalın, Barış Pınarı Harekatı ardından mutabakat yapılan ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrısını yineledi.


ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına da değinen Kalın, "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz" dedi.


Kalın, siyanürün satışı ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı siyanür için adım atıyor: Siyanüre takip sistemi gelecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığı siyanür için adım atıyor: Siyanüre takip sistemi gelecek

Son günlerde siyanür zehirlenmesi ile yaşanan ölümlerle gündeme gelen siyanür kimyasalı için Cumhurbaşkanlığı, satış ve takip sistemi getirecek. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak" dedi.
Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 teröriste nokta operasyonu
Gündem

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 teröriste nokta operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.