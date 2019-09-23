Ekonomi Bakan uyardı Ücret talep edenler hakkında işlem başlatılacak
İŞ DÜNYASI

Bakan'dan Thomas Cook uyarısı: Ücret talep edenler hakkında işlem başlatılacak

Bakan uyardı: Ücret talep edenler hakkında işlem başlatılacak

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflası sonrası Türkiye'de 21 bin kişinin bu durumdan etkilendiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyon durdurma işleminden zarar gören işletmeler için acil kredi paketini devreye alacaklarını söyledi. Otellere gereken uyarıyı yaptıklarını da dile getiren Bakan Ersoy, iflastan etkilenen Thomas Cook yolcularından ücret talep edilmeyeceğini, edenler hakkında ise yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un finansal sorunlar nedeniyle iflas etmesinin ardından Türkiye operasyonlarına ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle...

SAYI 80 BİNİ BULABİLİR!

Türkiye'deki 21 bin ingiliz yolcu bu iflastan etkilendi. Bu sayıya Almanya, Norveç ve Rusya'da eklenirse rakam 80 bini bulabilir.

ÜCRET ALINMAYACAK

İflas kararı sonrası önceliğimiz buradaki turistlerin sıkıntı çekmeden ülkelerine geri dönmeli.

Gerekli otellere gerekli uyarıları yapıyoruz. Ödemeler İngiliz kamu otoritesi güvencesi altında.

O yüzdenden bu yolculardan ücret talep edilmemesi gerekiyor. Edenler hakkında yasal işlem başlatacağız.

50 MİLYON EUROLUK KREDİ DESTEĞİ

Otellerin alacaklarına ilişkin hızlı bir kredi paketini devreye alacağız. Bu konuyla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile de telekonferans yapıldı. Kredi paketinin kapsamı 50 milyon euro olabilir.

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Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
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