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Ekonomi Bakanlık açıkladı 26 bin kişiye iş kapısı açılacak
İŞ DÜNYASI

Bakanlık açıkladı: 26 bin kişiye iş kapısı olan 974 projeye yatırım teşviki verilecek

Bakanlık açıkladı: 26 bin kişiye iş kapısı açılacak

Koronavirüs salgınına rağmen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekimde 974 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Yatırım tutarı 16 milyar lira olan projelerin hayata gerçekleştirilmesiyle 26 bin 441 kişiye iş kapısı da açılmış olacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Ekim 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımladığı listeye göre ekim ayında 974 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 992 milyon 169 bin 590 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 441 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
  • Öte yandan, sabit yatırım tutarı 692 milyon 407 bin 319 lira olan ve 4 bin 168 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 124 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

10 BİN KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 1 milyar 699 milyon 507 bin 807 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 17 olarak gerçekleşti.

Gezmeye gitti kentten getirdi: 200 gramdan 10 bin lira kazanç bekliyor
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Edirne'de yaşayan emekli Hasan Artan, eşi Sevim Artan ile birlikte iki yıl önce gezmeye gittiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde daha önceden araştırdığı safran bitkisini gördü. Safran bitkisini inceleyen Artan, Edirne'de bitkiyi yetiştirmek için 5 kilo safran soğanı aldı.
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Özelikle kozmetik, gıda ve ilaç sanayinde kullanılıp, kilosu 30-50 bin TL arasında satılan bitkiyi Artan, Edirne'de arkadaşına ait bağ evinin bahçesine eşi Sevim Artan ile birlikte ekti. Edirne'nin iklim şartlarına uyup toprakta boy verip çiçek açan safran bu yıl hasada hazır hale geldi. Artan çifti, çiçek açan safranlarını bu yıl hasat etme mutluluğunu yaşadı.
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Safranbolu'da gördüğü safranın soğanını satın alarak Edirne'de ekimini yapan Hasan Artan, Safranbolu'ya gezi amaçlı gittim. Oradan denemek amacıyla 5 kilo, safran soğanı satın aldım. Denemek istedim, Edirne'de iklimine toprağına uyuyor mu diye. Ve yaklaşık 500 metrelik bahçeye bu soğanları ektim. Böyle başladım ve şu an devam ediyoruz. Hobi olarak başladım, Safranbolu'dan daha güzel neticeler aldım. Safranbolu'dan safran soğanı satın aldığım kişiye benim soğanları götürdüm ve o çok beğendi. Safran, Marmara Bölgesi'nde rahatlıkla oluyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de üretimi yapabileceğini söyleyebilirim. Kilosu 30-50 bin TL arasında satılıyor. Çok kazançlı bir bitki dedi.
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Edirne'de safran ekiminin ilk kendisinin yaptığını söyleyen Artan, Ben Edirne'de bu bitkinin daha fazla ekilmesini istiyorum. Ekimi çok kolay olan bu bitki, soğan olarak ekildikten sonra 1 ay sadece bakımı var. Bir ya da iki gün ekimi sürüyor. Bunu herkes ekebilir, çiftçi işi değil. Bu mevsimde hasat edip satışını yapıyoruz. Hobi olarak başladım şu an üretici oldum. Edirne'de safran eken tek kişiyim. Benden başka yok, inşallah benden sonra daha çok artacak dedi.
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Bu yıl safran ekiminden 200 gram hasat beklediklerini söyleyen Hasan Artan, Yaklaşık 500 metrelik alana ektiğimiz safranlardan bu yıl 300 gram bekliyordum ancak yıl kurak geçtiği için 200 gram hasat bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ekimi artırıp yarım ya da 1 kilo safran üretmeyi hedefliyorum. Bu yıl üretimden 10 bin TL kazanç bekliyorum. Safran altından daha değerli bir bitki olduğunu söylüyorlar diye konuştu.
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Sevim Artan ise, Safran nazik bir bitki olduğu için daha hassas ilgi istiyor. Gelişimini takip etmek, sulayıp büyümesini takip etmek gerekiyor. Edirne'de ektiğimiz yerde bir kısmını fazla sulayıp diğer kısmı daha az suluyoruz, deneme amacıyla. Ama yetişimi kolay hasattı zevkli, kazancı yüksek. Herkese safran üretmeyi öneriyorum dedi.
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Gezmeye gitti kentten getirdi: 200 gramdan 10 bin lira kazanç bekliyor
Karabük'te gezmeye gittiği Safranbolu ilçesinde gördüğü safran bitkisinin soğanını, Edirne'de denemek için eken Hasan Artan, ilk hasadını yaptı. Bu yıl safran ekiminden 200 gram hasat beklediklerini söyleyen Artan, "Yaklaşık 500 metrelik alana ektiğimiz safranlardan bu yıl 200 gram hasat bekliyoruz. Önümüzdeki yıl 1 kilo safran üretmeyi hedefliyorum. Bu yıl üretimden 10 bin TL kazanç bekliyorum" dedi.

Koronavirüs sonrası yoğun ilgi var: Bir yıl sonrası için sipariş alıyorlar
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Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda vatandaş yaz tatili için karavan tercih etmeye başlarken siparişlere yetişmekte zorlanan üreticiler 1 yıl sonraya gün vermeye başladı.
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Yaz tatili sezonunun bitmesine rağmen karavan turizmine ilgi azalmadı.
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Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yaşayanlar, satın aldıkları ya da kiraladıkları karavanlarla yakın şehirlerde bulunan karavan kamp alanlarına akın etmeye başladı.
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Adapazarı Poyrazlar Gölü yanındaki park alanı da karavan severlerin akınına uğradı.
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Hafta içi bile dolu olan kamp alanında özellikle hafta sonu yer bulmak için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
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Sakarya'da karavan satış mağazası bulunan Ebru Yetim, son 1 yılda karavana ilginin yüzde 100'den fazla arttığını belirtti.
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Karavanla yaptıkları tatillerin ardından tutkularını ticarete dönüştürdüklerini söyleyen Ebru Yetim, Karavan bizim 10 senelik hobimiz. Birtakım vesilelerle bizim için bir işe dönüştü. Biz gezmeyi seven bir aileyiz. Daha önce tur ve uçak ile gezilere gittik ve bu tarzın bize uygun olmadığını fark ettik. Alternatif tatil arayışlarına girmemizle birlikte Avrupa'da bir kültür haline gelmiş karavan ilgimizi çekti. Bunu araştırdık ve karavan kiralayarak Avrupa'da tatil yapmaya başladık. Tecrübe ettikten sonra da karavanımızın siparişini verdik ve o zamandan bu yana karavancıyız. Olaylar ve insanlar, hobimizi işe dönüştürmeye sevk etti. Şu anda karavan ve parçaları üzerine bir mağazaya sahibiz dedi.
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İnsanların otel odaları yerine karavanı tercih ettiğini ifade eden Ebru Yetim, İnsanlar yavaş yavaş otele alternatif bir tatil olarak karavanı tercih etmeye başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile insanlarımızda bu heves uyandı. Pandemi ile birlikte insanlarımız herkesin kullandığı otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başladı. İnsanlar açısında karavan ile tatil çok tercih edilirken, üretici firmalar ise ancak 1 yıl sonrası için sipariş alabiliyor. Pandemi süresinde karavanlara talep yüzde yüz arttı diyebiliriz diye konuştu.
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Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Sakarya'ya gelen ve Poyrazlar Gölü kenarında bulunan karavan kamp alanında tatil yapan Tolga Ertekin ise, Karavan gerçekten bir trend içindeydi. Pandemi de bu süreci hızlandırdı. Biz doğa ile iç içe olmayı çok seviyoruz. Bu süreçte de gerçekten karavan hayatının içinde olmaktan çok mutluyuz ve herkese de tavsiye ediyoruz diye konuştu.
Koronavirüs sonrası yoğun ilgi var: Bir yıl sonrası için sipariş alıyorlar
Koronavirüs salgını sürecinde karavana olan yoğun ilgi satışları da ciddi anlamda artırdı. Pandemi nedeniyle insanların otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başlamasının ardından, üretici firmalar ancak 1 yıl sonrası için sipariş alabilyor.

Türk SİHA'ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular
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Savunma sanayisinde ortaya konulan ürünlerden özellikle İHA ve SİHA'lar ​dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.
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Azerbaycan'ın 27 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferin perde arkasında yer alması nedeniyle Türk SİHA'ları bir çok ülke tarafından da yakından takip ediliyor.
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Azerbaycan ordusunun 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer sonrası ABD ordusu bölgede görev yapan SİHA'ların başarısını mercek altına aldı.
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Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.​
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​Türk SİHA'larının başarısı İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basınının da manşetlerine yansıdı.
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Fransız gazetesi L'Opinion'da yayınlanan bir haberde Ermenilerin elindeki Rus hava savunma sistemlerinin çok amaçlı olmasına rağmen Karabağ'daki İHA'ları durduramadığı belirtildi.
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Gazete aynı haberde Türkiye'nin sinyal karıştırıcı Jammer sistemleri alanında çok şey geliştirdiğine de vurgu yaparken ''Rusya'nın üst düzey Jammer sistemleri var, ancak Türkler elektronik harp alanında da büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayi yaklaşık 10 yılda büyük atılımlar yaptı. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinden kaynaklanmaktadır ifadelerini kullandı.
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İspanyol gazetesi El Pais de Türk SİHA'larının Karabağ savaşındaki başarısı hakkında bir makale yayınladı.
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Gazetede çıkan makalede Ermeni kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla yok edildiği dile getirilirken Türk uçaksavar silahları gökyüzünün yeni sahipleri. Hedefleri yok ediyorlar ve güçlü bir silah.'' denildi.
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Haberin devamında Ermenistan ordusunun defalarca karşı tarafı vurduklarını iddia etmelerine rağmen bunu kanıtlayamadıklarına da vurgu yapan gazete, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ise insansız hava araçlarının gücünü gösteren videolar yayınladığını kaydetti.
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Fransız haber ajansı AFP’den de geçtiğimiz ekim ayında Türkiye’nin SİHA’ları ezber bozuyor'' başlıklı bir yorum analiz yazılmıştı.
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Analiz haberde, terör örgütüne yönelik savaşta Türk SİHA’larının, oyun değiştirdiği ve ezber bozduğu ifadeleri yer alırken, Bayraktar TB2’lerin F-16’ların yerine geçtiğine de işaret edilmişti.
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Daha uzun süre havada kalan ve gözetleme yapan Bayraktar TB-2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri azalttığı da vurgulandı.
Title
Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'larını, Alman medyası da gündemine almıştı.
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Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik övgü dolu sözler, Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesinde yer aldı.
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Analiz haberde dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatıldı, Türk SİHA'ları hakkında dikkat çekici ifadelere yer verildi.
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Haberde Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var başlığı kullanıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı.
Title
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı. SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı ifadeleri yer aldı.
Title
Haberde ayrıca askeri uzmanların, Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği yazıldı.
Title
Öte taraftan İngiliz Financial Times gazetesi de Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.
Title
Gazetenin, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.
Title
Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu. ifadesine yer verildi.
Türk SİHA'ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular
Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'ları dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basını da Türk SİHA'larını manşetlerine taşıyarak sahada elde ettiği başarılardan övgü dolu sözlerle bahsetti.


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