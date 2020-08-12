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Ekonomi Bakanlık açıkladı Araç muayene süreleri 30 Eylüle kadar uzatıldı
OTOMOTİV

Bakanlık açıkladı: Araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Araçların muayene süresi Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Araçların muayene süresi Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

  • Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Araç muayene istasyonları için '14 gün kapatılsın' çağrısı
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Araç muayene istasyonları için '14 gün kapatılsın' çağrısı

Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.

Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.

Araç muayenesi için randevu almak isterken dolandırıldılar
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Araç muayenesi için randevu almak isterken dolandırıldılar

İki yılda bir yapılması zorunlu
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İki yılda bir yapılması zorunlu

Bu araçlar artık muayeneden geçemeyecek
FOTOĞRAF 9
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Soru ve cevaplar ile araç sahipleri muayene konusunda bilgileniyor.
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Aracınızın plakasının standartlara uygun olup olmadığını, standart dışı plakayı nasıl anlarsınız? Yasalar gereği ülkemizde araç plakası basımında tek yetkili kurum Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'dur (TŞOF). Yasalarla belirlenen karakterde harfler ve ramakların bulunduğu plakalar standart plaka olarak kabul edilir.
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18 Temmuz 1997'den beri ilk kez tescil edilen veya model yılı 1998 ve sonrası olan araç plakalarında 1 adet TŞOF mührü ve plaka üzerinde TR AY-YILDIZ- ile dalga şeklinde bir hologram bulunmalıdır TR yazısı ise plakanın solunda mazi zemin üzerinde yer almalıdır.
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9 Eylül 2011 yılından önce basılan plakalarda EGM'nün mührü ile plaka basan TŞOF'ün de mührü bulunabiliyordu. Geçmiş yıllarda TR yazısı olmayan plakalar da vardı. Bu plakalar da muayeneden geçebilmektedir.
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Plakanın yetkili kurum tarafından basıldığının belirlenmesi ve sonradan izinsiz bir değişiklik yapılmamış olması önemlidir. Aracınızın plakasında TR yazısı mavi değil kırmızı renk üzerinde ise yasal standartlar gereği aracınız ağır kusurlu sayılı
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Ayrıca, plakanız üzerinde mühür ve hologram olsa bile sonradan yapılan harflerin ve karakterin boyanması, kabartma, plakayı folyo veya camla kapatmak gibi işlemler ağır kusur olarak sayılacak.
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Ön camda olan küçük bir hasar muayeneden kalmanıza sebep olur mu? Araç muayenesinde sadece ön cam hasarı dikkate alınmaz. Ön cam ve sürücünün görüş alanı içine giren, görüşü engelleyen çatlak, kırık aşırı çizilmeler ağır kusur olarak tanımlanır.
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Buna göre ön cam üzerinde bütünlüğü bozan tüm hasarlar sürücünün görüş alanında olsa da olmasa da ağır kusur olarak değerlendirilir. Ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozmayan sürücünün görüş alanındaki küçük taş ileri hafif kusur olarak değerlendirilir ve muayeneden geçebilir.
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Ancak taş veya cisim çarpması nedeniyle oluşan sürücünün önündeki taş izinden büyük, hasar ve çatlaklar ağır kusurdur.
Bu araçlar artık muayeneden geçemeyecek
Muayene hizmetinin daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için araç sahipleri yeni kusurlar konusunda uyarıldı. Uyarıda, sürücünün görüş alanındaki cam hasarları, standart dışı basılan plakalar, yansıtıcı folyo vb nedenlerle elektronik denetleme sistemleri tarafından okunamayan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendirilecek ve araç muayenesinden kalacak.


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