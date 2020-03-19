Bankalardan virüs önlemi: Limit 5 bin TL'ye çıktı, tüm ücretler kaldırıldı

Koronavirüs salgını yüzünden binlerce işletme geçici olarak kepenk indirirken ilgi alanlarından ötürü faaliyetlerine devam etmek zorunda olan çok sayıda işletme ise kendi çapında hem müşterilerini hem de çalışanlarını korumak için bir dizi önlemler alıyor.

Söz konusu kuruluşlardan biri de finans kuruluşları...

Ekonomik döngünün devamı ve para alışverişinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hizmet veren çoğu banka yüz yüze temas olmasından kaynaklı çalışanlarına maske ve eldiven takma zorunluluğu getirmiş durumda.

Tabi bankaların aldığı önlemler sadece maske ve eldivenle de sınırlı değil.

Koronavirüs salgınına karşı şubelere vatandaşlar kademeli olarak alınıyor.

ŞUBELERE KADEMLİ ALIM

Kimi bankalar riskli görülen noktalardaki şubelerini de geçici olarak kapatma kararı alırken açık tutulan şubelerde ise olası yoğunluğun önüne geçmek için müşterilerini kademeli olarak içeriye alarak işlemlerini gerçekleştiriyor.

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EFT VE HAVALE ÜCRETLERİ KALDIRILDI

Öte yandan müşterilerinin banka şubelerine olan gereksinimlerini azaltmak için de bir dizi kolaylığı ve avantajı devreye alan bankalar bir bir ATM ve mobil kanallar üzerinden yapılan işlemlerde ücret alınmayacağını açıklamaya başladı.

GÜNLÜK LİMİT 5 BİN TL'YE ÇIKARILDI

ATM’ler üzerinden günlük para çekme limitlerini de 5 bin TL’ye kadar çıkaran finans kuruluşları ortak ATM’lerden para çekme ücreti alınmayacağını da belirtiyor.

Salgın sonrası banka personellerine maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi.

İşte banka banka koronavirüs sonrası alınan kararlar;

Vakıfbank: Banka, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek ve bankacılık işlemlerinin aksamaması için ATM’lerden günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin TL’ye çıkardı.

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Öte yandan ATM’ler üzerinden kartsız para ödemede de sınır ve tutarı kaldırarak ücretsiz hale getiren banka bankomat ve kredi kartı temassız ödeme limitini de 250 TL’ye yükseltti.

Halkbank: Bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeden kolayca halledilmesi için içinde bulunulan döneme özel, Bank24’lerden günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti.

Alternatif Bank: Bir ay süreyle internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacağını açıklayan banka, ATM'lerdeki günlük para çekme limitini ise 3 bin TL’ye çıkarmış durumda.

Garanti Bankası: ATM'lerdeki günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye çıkaran banka, ortak ATM’ler üzerinden yapılacak para çekme işlemlerinden de ücret alınmayacağını açıkladı.

Ziraat Bankası: Koronavirüs salgının etkilerini en aza indirmek için müşterilerine mobil kanalları ve ATM’leri kullanmaları yönünde çağrıda bulunan banka, günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti.

Denizbank: Koronavirüsü tehlikesine karşı kalabalık ortamlarda bulunulmaması adına tüm EFT ve havale işlemlerinin bir ay süreyle, herhangi bir ücret ödemeden DenizBank İnternet Şubesi, MobilDeniz ve fastPay’den gerçekleştirebileceğini duyurdu.

İşbankası: Şube dışı kanalların kullanılması yönünde müşterilerine çağrıda bulunan banka, kredi kartı ile 2 bin, İşcep Karekod ile de 3 bin TL olmak üzere günlük 5 bin TL’ye kadar ücretsiz nakit çekim imkanı getirdi.

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ING Bank: İçerisinde bulunulan durum nedeniyle adım atan banka, müşterilerine 31 Mart’ta kadar tüm ATM’lerden ücretsiz nakit çekim fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank: ATM’lerden kart ve karekod ile günlük para çekme limitlerini geçici olarak 5 bin TL’ye yükseltti.

Yapı Kredi: ATM’lerden yapılacak EFT, havale ve kartsız işlemlerden 1 ay ücret alınmayacağını açıklayan banka, günlük çekim ile temassız ödeme limitlerini de arttırdığını açıkladı.

Kuveyt Türk: ATM’lerdeki günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükselten banka, PTT ve diğer tüm ATM’lerden de ücretsiz para çekme imkanı sunuyor.

Türkiye Ekonomi Bankası: ATM’lerini düzenli olarak dezenfekte ettiğini belirten banka, geçici süreliğine günlük para çekme limitini 3 bin TL’ye çıkardı.

Albaraka Türk: Mobil ve internet şubelerindeki para transferlerinden ücret alınmayacağını açıklayan banka, ATM’lerdeki günlük limiti 5 bin TL’ye çıkarıp işlem ücreti alınmayacağını duyurdu.

FOTOĞRAF 27 Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan ve 8 binden fazla kişini ölümüne yol açan koronavirüs sonrası iş dünyası da harekete geçti. Alınan tedbirler kapsamında fuarlar, toplantılar ve kongreler iptal edilirken çok sayıda şirket ise çalışanlarını evden çalışma modeline yönlendirdi. Ancak evden çalışma imkanı bulunmayan üretim odaklı otomotiv şirketleri ise virüsün yayılmasını engellemek ve işçilerini korumak için üretimlerini belli bir süreliğine durdurdu. İşte koronavirüs nedeniyle üretimlerini durduran otomotiv şirketleri... Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler aldı. Bu kapsamda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara veriyor. Ford Otosan, Gölcük'te bulunan fabrikasında üretime 4 Nisan'a kadar ara veriyor. Ford Otosan yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğunu; bu kapsamda 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu. Almanya'daki vakası sayısındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimini 4 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Firmanın Avrupa'daki üretim tesislerinin yanı sıra Güney Afrika'da bulunan üretim tesislerini de geçici süreyle durduracağını açıkladı. İtalyan otomotiv şirketi Fiat da üretimine ara vereceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada üretim İtalya, Sırbistan ve Polonya'daki fabrikalarda 27 Mart’a kadar ara verilecek. Fransız Renault ve Peugeot da fabrikalarını kapatan şirketler arasında. Renault, Avrupa’daki on iki fabrikasında üretimi belirsiz bir tarihe kadar durdurdu. Renault’nun kararından 18 bin çalışan etkileniyor. Renault’nun Avrupa’da Slovenya ve Romanya’da da fabrikaları bulunuyor. Bursa’daki Renault fabrikası ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Peugeot’nun da üreticisi Fransız PSA da, Avrupa’daki bir düzineden fazla fabrikasında üretimi bir hafta için ara verdi. Alman şirketi Volkswagen de fabrikalarında üretimi iki haftalığına durdurdu. Almanya’daki fabrikaların yanı sıra Seat otomobillerin üretildiği İspanya’daki ve Skoda üretiminin yapıldığı Slovakya’da da üretime ara verildi. Volkswagen’den yapılan açıklamada, “Çalışanlar ve ailelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak şu anda en önemli önceliğimiz. Ana amacımız Koronavirüsün yayılmasını mümkün olduğu ölçüde yavaşlatmak” denildi. Bir başka Fransız devi, lastik üreticisi Michelin de İtalya, İspanya ve Fransa’daki fabrikaları en az bir hafta için kapattığını duyurdu. Çek Cumhuriyeti’nde yer alan Hyundai fabrikasında ise 14 gün boyunca üretime ara verildi. Bir diğer otomotiv devi Ford ise, Valencia fabrikasındaki üretimini bir hafta boyunca durduracağını belirtti. Ford’un ABD dışındaki en büyük tesislerinden biri olan Valencia’da 7 binden fazla çalışan bulunuyor. Otomobil fren mekanizması üreticisi Brembo ise İtalya’daki 4 fabrikasındaki üretimini durdurdu. Bir diğer yedek parça tedarikçisi Magnetti Marelli de üretime 3 gün ara verdi. Nissan’ın Barselona’daki fabrikası jant tedarikçisinin elinde yeterli ürün bulunmadığı için üretimine cuma günü ara verdi. Bugünün sonuna kadar Nissan’ın üretimi olmayacak. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB’de yeni otomobil satışları, şubat ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 7,4 azalarak 957 bin 52’ye indi. Koronavirüs nedeniyle 10 otomobil markası üretimi durdurdu Koronavirüs nedeniyle 10 otomobil markası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkedeki fabrikalarını geçici süreliğine kapattı. BiP'te paylaş

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